Habilitarte 2026 es un programa donde personas con discapacidad y sin distinción de edad, que son usuarios de la Fundación, descubren sus capacidades, desarrollando distintas técnicas, y donde encuentran en el arte una forma de expresión, participación y crecimiento personal.

En el 2026, la exposición “Talento sin límites” reúne el trabajo de doce artistas y refleja su esfuerzo, dedicación y proceso creativo. El programa impacta semanalmente a más de 50 usuarios del Taller Ocupacional de FUNDABIEM, quienes exploran distintas disciplinas y lenguajes artísticos. Cada obra permite mirar primero a la persona creadora, su propuesta y su talento, contribuyendo a derribar barreras y a generar nuevos espacios de participación cultural.

Las primeras muestras artísticas fueron presentadas con rotundo éxito el 8 y 15 de noviembre. Se han logrado colocar 19 piezas cuyos fondos van dirigidos en un cien por cien a los artistas. Los precios de los cuadros oscilan entre Q100 y Q200.

La última fecha para admirar y comprar piezas de arte es el domingo 22 de noviembre en El Arte Steak House, 13 calle 7-46, zona 9, con el apoyo de Rotaract Guatemala Norte. Durante la exposición los asistentes podrán conocer el talento, la creatividad y las historias de los autores, es decir de los usuarios de la institución.

Conozca a los artistas

Entre los artistas presentados se encuentran Abigail Gálvez, Andrea Toc, Jaime Hernández y Manuel Mencos. Sus propuestas abarcan técnicas como foamy moldeable y relieve en masa DAS, crayón y acrílico, pintura acrílica, modelado y tallado manual, reciclaje y técnicas mixtas.

Obras como “Expresión Marina”, “Danza ancestral”, “Libertad Corporal”, “Grandeza”, “Ilusiones” y “El Viaje” muestran la diversidad de miradas y formas de expresión que conviven en esta iniciativa.

Algunos de los artistas compartirán sus técnicas en talleres en vivo, acercando al público su trabajo y a la experiencia que existe detrás de cada pieza.

Un impacto que trasciende la exposición

Además de visibilizar el talento artístico, la exposición genera una oportunidad concreta de autonomía económica. Las obras estarán disponibles para la venta y el 100 % de los ingresos obtenidos será destinado a sus creadores, brindándoles una alternativa de ingresos en un contexto en el que las oportunidades laborales pueden ser limitadas.

La encargada del Taller Ocupacional Licda. Clara Luz Oliva, terapeuta ocupacional y psicóloga ha desempeñado un papel fundamental en este proceso. Su enfoque integral permite a los participantes desarrollar sus habilidades artísticas desde un punto de vista emocional, psicológico y motriz, generando un impacto positivo en sus vidas.