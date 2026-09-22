Una fiesta de sabor, diversión y promociones inspirada por el taco

Desde las primeras horas de la mañana, los clientes podrán pedir sus tacos favoritos, ya que ese día no se ofrecerán desayunos. Además, se activarán promociones especiales en la TacoApp (disponible en App Store y Google Play), aplicables al taco original y suave, disponibles en todos los restaurantes Taco Bell del país.

“Para nosotros, el Día del Taco es una fecha para disfrutar, compartir y, sobre todo, celebrar juntos. Queremos que nuestros clientes y todos los amantes de Taco Bell se sumen a esta fiesta, disfruten sus tacos favoritos y vivan momentos únicos y divertidos junto a nosotros. Los esperamos el miércoles 7 de octubre para celebrar a lo grande y hacerlo como siempre, con mucho sabor”, comenta Alejandro González, Gerente de Mercadeo de Taco Bell.

Para sumarse a la gran fiesta, Taco Bell ofrece la Gift Card de 5 tacos, original y suave por tan solo Q25. La tarjeta ya se puede adquirir en cualquier restaurante y podrá canjearse en octubre, siendo una excelente opción para disfrutar los tacos favoritos de Taco Bell.

Con este evento, Taco Bell reafirma su compromiso de acercarse a sus consumidores a través del entretenimiento y las buenas experiencias. Cada restaurante contará con música en vivo, actividades especiales y sorpresas para vivir un Día del Taco lleno de energía y sabor.