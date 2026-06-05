Una herencia espacial con innovación, arte y alta ingeniería relojera

El nuevo modelo incorpora por primera vez una esfera fabricada en Timascus, una exclusiva aleación de titanio reconocida por su resistencia, ligereza y sus distintivos patrones multicolores generados mediante un sofisticado proceso de tratamiento térmico. Cada esfera posee variaciones únicas, convirtiendo cada pieza en una expresión irrepetible de diseño y tecnología.

Para vivir una experiencia inmersiva, el lanzamiento se realizó inspirada en el universo lunar y la exploración espacial, donde invitados especiales y amigos de la marca pudieron descubrir de cerca esta extraordinaria pieza. La ambientación integró proyecciones audiovisuales, exhibiciones especiales de la colección Archive Series - Lunar Pilot y una puesta en escena diseñada para transportar a los asistentes al ADN histórico de BULOVA.

La velada contó con la presencia especial de Alfredo Ramos, Presidente de Citizen Latinamerica Corp., así como del artista brasileño Thiago Rosinhole, cuya colaboración artística aporta una dimensión creativa única a esta edición limitada. Su participación reforzó la conexión entre relojería, arte y expresión moderna -contemporánea, elementos que convergieron de manera elegante y auténtica durante la noche.

“Estamos celebrando el importante lanzamiento del Lunar Pilot, una pieza innovadora para la marca que es una obra de arte, no solo un reloj, también el Budii que viene con la pieza que es una colaboración con el arte de artista brasileño Thiago, quien desde hace varios años ha trabajado con BULOVA desde Brasil. Hoy día Guatemala está posicionado entre los cinco mercados más grandes en toda Latinoamérica, para un país tan pequeño, eso quiere decir que nuestro distribuidor el trabajo que han realizado es algo increíble”, expresó Ramos.

El nuevo BULOVA Lunar Pilot 98A329 esfera de Timascus forma parte de la estrategia regional de lanzamientos de la marca y refleja el compromiso continuo de BULOVA por desarrollar piezas que combinan herencia, innovación y storytelling, creando relojes que trascienden el tiempo y narran historias extraordinarias.

Sobre el modelo 98A329 - Lunar Pilot Timascus

El BULOVA Lunar Pilot 98A329 es una edición limitada de 5,500 piezas a nivel mundial que combina la tradición relojera de BULOVA con el universo artístico moderno – contemporáneo de la cultura Pop desarrollado junto al artista Thiago Rosinhole.

En su interior incorpora un movimiento de cuarzo de alto rendimiento HPQ NP20 de 262 kHz, ofreciendo una precisión significativamente superior a la de un movimiento de cuarzo convencional.

La caja de acero inoxidable de 43.5 mm integra un fondo roscado numerado individualmente, grabado en relieve con la figura “Budii”, personaje icónico creado por Rosinhole especialmente para esta colaboración.

La esfera Timascus presenta tonalidades azules degradé con reflejos en morado y turquesa generados mediante efectos térmicos, logrando un patrón visual único en cada reloj. El modelo incorpora además función cronógrafo de seis manecillas con medición de hasta 1/20 de segundo, escala taquimétrica azul y detalles con Super-LumiNova para una óptima visibilidad en condiciones de poca luz.

El reloj cuenta con cristal de zafiro con tratamiento antirreflejo y resistencia al agua de hasta 50 metros (5 bar).

Empaque especial

Cada pieza se entrega en un empaque especial de colección acompañado de un libro narrativo y una figura coleccionable “Budii” de 15 cm diseñada y elaborada de manera individual por Thiago Rosinhole.

Esta pieza de arte refuerza la conexión entre creatividad y relojería, convirtiendo al Lunar Pilot 98A329 no solo en un instrumento de medición del tiempo, sino también en una pieza de colección y expresión artística.