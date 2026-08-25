Una iniciativa para reconocer su aporte a la economía

Un estudio desarrollado por Oxford Economics, en colaboración con AB InBev, la cervecera más grande del mundo, a la que pertenece Cervecería Ambev Guatemala, dimensiona el impacto económico y social de los bares en cinco mercados: Brasil, México, Corea del Sur, Reino Unido y Estados Unidos.

Estos establecimientos contribuyen con USD$126.3 mil millones al PIB, respaldan más de 2 millones de empleos y generan, en conjunto, USD$41.3 mil millones en ingresos fiscales. Además, el estudio identifica más de 360 mil bares y alrededor de 162 millones de visitas mensuales en los mercados analizados.

“En Cervecería Ambev Guatemala entendemos que detrás de cada copa servida y de cada brindis, hay miles de familias guatemaltecas que dependen de esta cadena de valor. Los bares y restaurantes son el corazón de nuestras comunidades y un pilar indiscutible para la reactivación y el crecimiento económico del país”, afirmó Ricardo Urteaga, director País de Cervecería Ambev Guatemala.

El aporte de estos establecimientos no se limita a su dimensión económica. La investigación de Oxford Economics, que incluyó una encuesta a más de 5,300 consumidores. Los resultados muestran que 77% de los encuestados considera que los bares ayudan a reunir a las personas a través de una atmósfera compartida, mientras que 72% los identifica como un activo importante para sus comunidades.

A partir de estos resultados, el estudio estima que los bares generan aproximadamente USD$4.9 mil millones en valor social anual en los cinco mercados analizados, asociado al valor que las personas atribuyen a contar con espacios locales para encontrarse, celebrar y compartir.

Esta dimensión social es parte de lo que “Brindemos por nuestros bares” busca poner sobre la mesa: reconocer que estos establecimientos forman parte de la dinámica cotidiana de las ciudades y comunidades y que su relevancia va más allá de lo que ocurre detrás de una barra, según lo confirma José de León, Gerente de Canal Moderno de Cervecería Ambev Guatemala.

Para Cervecería Ambev Guatemala, reconocer a los bares también significa destacar a las personas y negocios que forman parte de una cadena de valor en la que participan propietarios, colaboradores, proveedores y otros actores vinculados a su operación.

“El crecimiento de una industria también depende de los espacios donde las personas se encuentran y comparten. Con ‘Brindemos por nuestros bares’ queremos poner en valor esa conexión y promover una visión en la que la actividad económica, el bienestar de las comunidades y el consumo responsable puedan avanzar de la mano”, expresó Jensen Samayoa Estrada, Gerente Legal, Asuntos Corporativos y Sostenibilidad de Cervecería Ambev Guatemala.

Con este movimiento, Cervecería Ambev Guatemala invita a reconocer el papel de los bares como espacios que generan oportunidades económicas y que, al mismo tiempo, forman parte de la vida social de las comunidades, convirtiendo esta celebración en un reconocimiento a quienes hacen de estos establecimientos lugares para encontrarse, compartir y crear momentos que forman parte de la vida cotidiana.