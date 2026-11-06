Una Navidad de Película en la ciudad que lo tiene todo

Hay películas que nos transportan a la infancia, canciones que nos recuerdan a quienes queremos y escenas que permanecen en nuestra memoria durante años. Y, en esta temporada que lleva por nombre “Una Navidad de Película”, la Ciudad que lo tiene todo invitación a vivir, compartir y crear recuerdos a sus visitantes.

En el marco de sus XV años, la ciudad propone una celebración inspirada en las historias, los personajes y las canciones del cine que han acompañado a distintas generaciones, con experiencias diseñadas para disfrutar en familia y reencontrarse con la magia de esta época.

“En Ciudad Cayalá creemos que la Navidad no se mide únicamente por los regalos o los espectáculos, sino por los momentos que compartimos y las historias que construimos juntos. Queremos que cada familia encuentre aquí una oportunidad para hacer una pausa, reencontrarse y crear recuerdos que permanezcan mucho después de que termine la temporada”, afirma Jessica Margarita Castillo Ramos, gerente de mercadeo comercial de Ciudad Cayalá.

A lo largo de los años, Ciudad Cayalá ha buscado que la Navidad trascienda las fechas de su programación y se convierta en parte de las costumbres de sus visitantes.

El encendido del árbol, la ambientación navideña y los espectáculos familiares son parte de esa experiencia que reúne a personas de distintas edades. Este año, la celebración adquiere un significado especial al coincidir con los XV años de Ciudad Cayalá: una oportunidad para reconocer las historias que se han construido en sus espacios y seguir creando nuevas.

La temática cinematográfica conecta precisamente con esa diversidad de recuerdos. Mientras una canción puede transportar a los adultos a su infancia, los niños descubren personajes y escenarios que forman parte de su propio imaginario. La propuesta busca que todos encuentren algo con lo que identificarse y, sobre todo, motivos para compartirlo con los demás.

Por eso, la experiencia no se limita a asistir a un espectáculo. Las plazas, las calles peatonales, la arquitectura, los restaurantes y los espacios de encuentro forman parte de una celebración que cada visitante puede vivir a su manera: desde disfrutar una presentación hasta compartir una cena, caminar entre las luces navideñas o descubrir un rincón especial.

La programación de 2026

Inauguración navideña: el programa del 7 de noviembre incluirá un espectáculo musical con las voces oficiales en español de Frozen y una puesta en escena de baile inspirada en canciones emblemáticas del cine. El encendido del árbol y de las luces navideñas se realizará a las 7:30 de la noche, junto a Santa Claus y una familia seleccionada mediante una dinámica en redes sociales.

Espectáculo de mapping por los XV años de Ciudad Cayalá: los días 21 y 22 de noviembre se programaron proyecciones visuales en el edificio de Cinépolis, ubicado en la plaza principal, con funciones a partir de las 7:00 de la noche y repeticiones cada 30 minutos.

Gran Desfile de Globos Gigantes: el próximo 13 de diciembre, uno de los momentos visuales más esperados de la temporada reunirá figuras inspiradas en películas, personajes y música, acompañadas de coreografías para crear una experiencia llena de color y fantasía.

Estas actividades se complementan con la oferta gastronómica, comercial y de entretenimiento de Ciudad Cayalá, que permite a los visitantes prolongar su recorrido y disfrutar de diferentes experiencias en un mismo lugar.

Una experiencia que también genera oportunidades

La temporada navideña representa una oportunidad para fortalecer la conexión entre los visitantes, los comercios y las marcas que forman parte de Ciudad Cayalá. Los espectáculos y las actividades generan motivos adicionales para visitar la ciudad, descubrir nuevos establecimientos, compartir una comida y disfrutar de la oferta comercial.

Durante noviembre y diciembre de 2025, Ciudad Cayalá recibió más de 1.5 millones de visitantes. Para la temporada de 2026, la meta es incrementar esa cifra en al menos un 15 %, contribuyendo a generar oportunidades para los negocios que forman parte de su oferta comercial.

La propuesta cuenta nuevamente con el respaldo de Coca-Cola y BAC, marcas con las que Ciudad Cayalá comparte el interés por crear experiencias memorables y propiciar momentos de encuentro para las familias guatemaltecas. Se prevé incorporar otras marcas aliadas, cuyos nombres y aportes se comunicarán una vez confirmados.

"Cada familia vive las fiestas de fin de año a su manera, y en BAC queremos acompañar todas esas historias. Por eso nos emociona volver a ser parte de Navidad Cayalá, con una temporada llena de experiencias para compartir, sorpresas junto a Leoni y beneficios para nuestros tarjetahabientes. Queremos estar presentes en cada momento que hace especial esta época", señaló Marco Chang, gerente de mercadeo de BAC Guatemala.

Estas alianzas buscan ir más allá de la presencia publicitaria: su propósito es contribuir a hacer posibles experiencias que aporten valor a los visitantes y fortalezcan el carácter compartido de la celebración.

“En Coca-Cola sabemos que la Navidad tiene algo único que nos invita a mirar alrededor, a volver a lo esencial, a abrazar más fuerte, a sentarnos a la mesa con más gratitud y a recordar que los momentos más valiosos son los que compartimos con las personas que amamos. Por esta razón queremos que las familias que visiten Cayalá en esta temporada se lleven mucho más que una experiencia bonita. Queremos que se puedan llevar un recuerdo, una emoción, una foto que guarden para siempre; un instante de esos que se quedan con nosotros por mucho tiempo”, expresó Mariela López senior director, frontline marketing CAM.

Detrás de cada actividad existe, además, un trabajo coordinado entre los equipos de mercadeo, producción, operaciones, mantenimiento, limpieza, seguridad y atención al cliente. Esta planificación busca procurar espacios agradables, ordenados y seguros para disfrutar de la temporada, al mismo tiempo que promueve la corresponsabilidad en el cuidado del entorno y el manejo de los residuos.