“El marco institucional en el que operan los mercados tiene un mismo fin: la competitividad y el desarrollo del país. La Ley de Competencia es uno de esos instrumentos y complementa, sin sustituir, la regulación sectorial vigente” afirmó Habibi Quiñonez Oliva, directora ejecutiva del ICE.

El evento inició con la conferencia, Hoja de ruta de la Superintendencia de Competencia para 2027, a cargo del superintendente de Competencia, Carlos Federico Ortiz Ortiz.

Posteriormente se realizó el panel, El Organismo Judicial ante una nueva materia: capacidades y retos para la aplicación de la Ley de Competencia, analizaron los desafíos de preparación técnica del Organismo Judicial para resolver casos de competencia; con Francisca Cárdenas, secretaria de Fortalecimiento Judicial y Cooperación del Organismo Judicial; y Jary Méndez, vicedecana de la Facultad de Derecho de la UNIS.

El segundo panel, La aplicación de la Ley de Competencia en Guatemala para mercados regulados, examinó cómo coexisten la Ley de Competencia y la regulación sectorial, reconociendo la razón de ser de esta última, sus ámbitos de aplicación y los riesgos de superposición normativa; en donde participaron Javier Bauer, presidente del Directorio de la Superintendencia de Competencia; Carlos Roberto Ortega Aycinena, abogado de Mayora y Mayora; Marcos Ibargüen, de Alta Guatemala; y Javier Núñez, excomisionado de la Comisión Federal de Competencia Económica (COFECE) de México. La moderación estuvo a cargo de Rodolfo Mendoza, director de Diestra y miembro del Consejo Consultivo del ICE.

Previsibilidad

Las regulaciones sectoriales tienen una razón de ser: hay mercados que, por sus características, requieren ciertas restricciones, regulaciones o disposiciones que pueden limitar la competencia. Esas disposiciones no deben verse por sí mismas como una limitante, sino como parte inherente del funcionamiento de estos mercados. Por ello, la aplicación de la ley debe reconocer esa lógica regulatoria y no traducirse en una capa adicional de regulación. La seguridad jurídica y la previsibilidad son condiciones para la competitividad y la inversión.

A su vez, el derecho de competencia es una materia nueva para el sistema judicial guatemalteco, que requiere conocimientos técnicos, económicos y jurídicos especializados. La debida preparación de jueces y magistrados es condición para que las resoluciones en esta materia sean técnicas, consistentes y previsibles.

“Con la plena vigencia de la ley a partir del 9 de diciembre, inicia una etapa de aplicación que se construirá con criterios técnicos, tanto en las autoridades como en los tribunales. Será su aplicación, y no su entrada en vigencia, la que permita valorar su efecto en la eficiencia y la competitividad de los mercados” enfatizó Quiñonez Oliva.

Desde el ICE, agradecemos a los conferencistas, panelistas y asistentes por su participación y reiteramos nuestro compromiso de aportar análisis técnico y objetivo para una aplicación previsible de la Ley de Competencia.