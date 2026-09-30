Una nueva experiencia de compra

Uno de los principales cambios es la incorporación de racks bajos, una propuesta de exhibición que permite una visión más amplia de la tienda y una mayor presencia de producto. Esta distribución facilita el recorrido de los clientes y permite descubrir las diferentes colecciones y estilos disponibles.

El nuevo concepto también busca generar mayor energía dentro del establecimiento y fortalecer la presencia de la marca mediante una exhibición más atractiva, accesible y pensada para invitar a los consumidores a explorar.

“Esta reinauguración representa mucho más que una renovación física. Queremos que nuestros clientes entren a la tienda y perciban inmediatamente que algo ha cambiado; que encuentren una nueva energía, una exhibición más atractiva y una experiencia que los invite a explorar”, manifestó Ana Castillo, gerente de País de Payless Guatemala.

La reinauguración de Payless Miraflores forma parte de la evolución que la compañía impulsa en sus tiendas, con énfasis en la manera en que los consumidores interactúan con el espacio desde el momento en que ingresan.

“Cuando transformamos una tienda, no estamos hablando únicamente de cambiar instalaciones o mobiliario. Estamos evolucionando la manera en que nuestros clientes viven la marca. Miraflores es una muestra de esa visión”, comentó Justo Fuentes, CEO de Payless.

Con esta renovación, Payless mantiene su propuesta de variedad, comodidad, calidad y accesibilidad, mientras incorpora una experiencia de compra más actual y dinámica para sus clientes en Guatemala.