Una nueva generación de diseño y tecnología encabezada por la 300Z

La gran protagonista del lanzamiento fue la nueva ITALIKA 300Z 4V, una motocicleta de diseño deportivo que incorpora un motor de cuatro válvulas con 27.3 caballos de fuerza, horquilla invertida, tablero digital a color, puertos USB A y C, iluminación Full LED y frenos de disco en ambas ruedas.

Este lanzamiento también marca el inicio de una nueva plataforma de comunicación con la que ITALIKA busca conectar con las diferentes motivaciones de movilidad de los guatemaltecos. La evolución va más allá de incorporar nuevos modelos: busca acompañar a quienes utilizan su motocicleta para trabajar, emprender, ganar independencia, disfrutar el camino y alcanzar nuevas metas.

“En ITALIKA entendemos que nuestros clientes están cambiando y esperan más de sus motocicletas. Por eso estamos renovando nuestro portafolio, incorporando nuevas tecnologías y ofreciendo diseños que respondan a diferentes necesidades y estilos de vida. Queremos que esta evolución se vea en nuestros productos y se sienta en cada experiencia de conducción”, expresó Luis Hernández, Director General de Italika Guatemala.

Para diferentes maneras de llegar

Además de la 300Z, ITALIKA presentó otras propuestas:

Familia de trabajo ITALIKA AT125: presenta un nuevo diseño orientado a la movilidad diaria, con transmisión semiautomática de cuatro velocidades, iluminación Full LED, puerto USB y rendimiento declarado de hasta 36 kilómetros por litro. Una combinación de practicidad, tecnología y economía para quienes hacen de su motocicleta una herramienta de trabajo y movilidad.

Familia de motonetas ITALIKA Modena 175: un nuevo modelo que combina diseño moderno, comodidad y funcionalidad, con transmisión automática, tablero digital, iluminación LED y frenos de disco en ambas ruedas, ideal para quienes buscan desplazarse por la ciudad con estilo.

Familia todoterreno ITALIKA ATV300: una nueva cuatrimoto de diseño robusto, con transmisión automática CVT, transmisión por eje cardán, enfriamiento líquido, llantas todoterreno y parrillas de carga. Una propuesta que combina versatilidad y capacidad para actividades al aire libre, aventura y recorridos fuera del asfalto.

Familia deportiva ITALIKA 200Z: presenta una renovación de diseño que incorpora un nuevo color rojo pasión, tablero digital a color, puertos USB A y C, iluminación Full LED, frenos de disco y una potencia declarada de 16 HP, fortaleciendo el carácter deportivo que distingue a la línea Z.

Estas propuestas responden a diferentes estilos de vida y necesidades de movilidad, desde los recorridos cotidianos y el trabajo hasta la aventura y la conducción deportiva.

Una renovación que se extiende

Como parte de esta transformación, ITALIKA también está renovando el diseño y equipamiento de otras motocicletas de su portafolio, ampliando las alternativas para diferentes segmentos del mercado.

En la familia de motonetas, los modelos D125, D150 y DS150 incorporan nuevos diseños y características orientadas a facilitar la movilidad urbana, como transmisión automática, almacenamiento bajo el asiento y puertos de carga USB.

La familia deportiva Z también evoluciona en diferentes cilindradas: desde la 125Z, con su nueva imagen en color grafito, y la 150Z, con nuevos colores, hasta la renovada 200Z en rojo pasión. A ellas se suma la 250Z 4V, que incorpora un motor de cuatro válvulas con 22.1 HP, clutch antirrebote, tablero digital a color e iluminación Full LED. Esta evolución se complementa con la llegada de la nueva 300Z 4V, que amplía las opciones de potencia, tecnología y diseño deportivo de la marca.

En cuatrimotos, ITALIKA amplía y renueva su propuesta todoterreno con la nueva ATV190, la renovada ATV250 y la nueva ATV300, incorporando alternativas orientadas a la aventura, el trabajo y las actividades fuera del asfalto.

Esta evolución también alcanza la categoría de doble propósito, en la que la DM150 presenta una imagen renovada, como parte del proceso de modernización que ITALIKA proyecta extender a esta familia.

Con esta amplia renovación, ITALIKA demuestra que su transformación abarca diferentes categorías y necesidades, ofreciendo a los guatemaltecos más alternativas de diseño, tecnología y movilidad.

Una marca con trayectoria y respaldo en Guatemala

Con 19 años de presencia en el país, ITALIKA ha logrado consolidarse entre las cuatro marcas de motocicletas de mayor venta en Guatemala, compitiendo con fabricantes internacionales de amplia trayectoria.

Este posicionamiento refleja la evolución de una marca que ha construido su crecimiento a partir de una propuesta que combina accesibilidad, variedad de modelos, innovación y respaldo al cliente. Su propuesta de valor incluye una red de distribución, servicio posventa y disponibilidad de repuestos originales, elementos que contribuyen a brindar confianza y respaldo después de la compra.

A través de tiendas Elektra y tiendas propias Italika y distribuidores autorizados en todo el país, la marca continúa acercando soluciones de movilidad al mercado guatemalteco. Los clientes también pueden acceder a alternativas de financiamiento ofrecidas por Banco Azteca Guatemala, sujetas a las condiciones correspondientes.