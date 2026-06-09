Una nueva oportunidad para cumplir el sueño en la Auto Feria de Bono 14

Cofiño, referente en movilidad en Guatemala con más de ocho décadas de trayectoria, nuevamente les da la oportunidad a los guatemaltecos de poder escoger su vehículo ideal, en un solo lugar donde vivirán una experiencia integral junto con beneficios exclusivos de financiamiento y asesoría personalizada.

Durante la Auto Feria los asistentes pueden explorar la oferta completa de Cofiño, que incluye lo más recientes modelos como Toyota RAV4 2027, Lexus IS 350 F Sport, Audi Q3 y Q5 y BYD Yuan Pro-DM-i, entre otros. Además de la amplia gama de motos Haojue, con opciones diseñadas tanto para necesidades familiares como comerciales.

“En Cofiño trabajamos para acercar soluciones de movilidad que se adapten a cada etapa de la vida de nuestros clientes. La Auto Feria se ha consolidado como una experiencia referente para los guatemaltecos, un espacio que año con año reúne en un solo lugar las mejores opciones, asesoría especializada y beneficios diseñados para facilitar una decisión de compra informada y confiable”, destacó Axel Barillas, Gerente de Mercadeo.

En alianza con bancos del sistema, se ofrecen condiciones preferenciales de financiamiento, con promociones desde 7.2% de tasa de interés, enganche postergado hasta enero 2027 y financiamiento de hasta 100 cuotas, facilitando a los guatemaltecos la adquisición de su próximo vehículo.

La Auto Feria de Bono 14 2026 no solo será un espacio para conocer vehículos, sino también una experiencia pensada para toda la familia, con amenidades y actividades complementarias para disfrutar durante la visita, parqueo gratuito y atención especializada para acompañar a cada visitante durante el proceso de elección.