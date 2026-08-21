Una opción nutritiva que aporta energía necesaria para todo el día

Hay muchos mitos alrededor de la avena, pero hay que conocer todos los beneficios que trae y así, adoptarlo como un cereal de alimento diario, es una buena manera de iniciar el día porque ayuda a incorporar nutrimentos o nutrientes que le sirven al organismo, con proteínas, fibra y antioxidantes.

Hay que tener en cuenta que los cereales son la base de nuestra alimentación, al ser un carbohidrato complejo y que nos aporta fibra soluble llamada betaglucano, proteína, vitamina B, minerales y antioxidantes, se convierte en un alimento que nos va a dar muchos nutrientes que necesitamos a lo largo del día, así como energía. Al ser un producto que es accesible y muy versátil, podemos integrarlo como avena mosh en el desayuno y en recetas como panqueques, tortitas o wafles.

Depende la persona y del requerimiento, desde la evidencia científica nos indica que desde tres cucharadas ya empezamos a ver los beneficios de la avena, si buscamos saciedad es a partir de seis cucharadas o si buscamos el efecto de colesterol pueden ser hasta ¾ de taza de avena repartidos durante el día. Por eso los licuados también son una buena opción.

Ahora existe una enorme cantidad de información sobre alimentación sana y en redes sociales y medios digitales se lee de todo, ¿Qué deben tomar en cuenta los consumidores?

Hay mucha gente y mucho ruido en las redes hablando de la alimentación y de la nutrición, pues es un tema muy común para todos, pero hay que asegurarnos que realmente estemos consumiendo temas basados en evidencia científica, fuentes oficiales, porque esa información es muy importante para tomar decisiones adecuadas para uno mismo y sus familias.

¿Cómo describiría el papel de una nutrióloga dentro de una empresa como PepsiCo?

Lo que hacemos es generar y evaluar todos los estudios científicos para proporcionar información y herramientas que les permitan tomar buenas decisiones. Además, participar con equipos multidisciplinarios para entender, desde qué es lo que la gente necesita, qué es lo que la gente prefiera, cómo han evolucionado los hábitos o preferencias del consumidor y participar en el desarrollo de productos que permitan llegar a este consumidor.

¿Cuáles son las principales innovaciones que PepsiCo ha impulsado para facilitar el consumo de avena y qué oportunidades existen para seguir aprovechando sus beneficios en la alimentación de la población?

Siempre estamos evaluando cuales son las tendencias y preferencias del consumidor, para encontrar oportunidades de innovación. Al tener un portafolio muy amplio como lo tiene Quaker en Guatemala, ayuda a ver, qué es lo que la gente prefiere como en el tema de los batidos o licuados que también es una buena opción que en los últimos tiempos ha sido como ese boom, y para eso está la avena molida para que la preparación sea más fácil.

Algunas personas creen que la avena instantánea está demasiado procesada o que ha perdido sus propiedades nutricionales. ¿Qué les respondería?

El tipo de procesamiento es para facilitar la preparación, porque entre más delgada o fina, ayuda a que la cocción sea más rápida. En avenas instantáneas lo que ayuda también es ahorrar tiempo. La parte de nutrición se mantiene igual.

La avena es un alimento muy versátil, se puede consumir en el desayuno o se puede incorporar a recetas que pueden servirse a cualquier horario de comida, incluso en la cena, donde nos ayuda a tener un consumo más rico, junto a una alimentación variada y equilibrada, esto, como una base a un estilo de vida más saludable.