Una oportunidad para aprovechar en grande

Este año, CEMACO busca que esa emoción se viva desde el primer momento, combinando variedad, conveniencia y entretenimiento en una propuesta que conecta las compras con una de las épocas favoritas de los guatemaltecos.

“La Gran Venta es uno de esos momentos que nuestros clientes esperan cada año. Queremos que encuentren oportunidades increíbles para su hogar, pero también que disfruten su visita, descubran cosas nuevas y comiencen a sentir la emoción de todo lo que viene en los próximos meses. Hemos preparado muchas sorpresas para que esta edición vuelva a ser especial para nuestros clientes”, explica Diana Búrbano, Jefe de Mercadeo Directo de CEMACO.

La Gran Venta también coincide con uno de los momentos más especiales del calendario de CEMACO: la llegada de la Navidad. Este año, las tiendas comienzan a llenarse de inspiración con nuevas colecciones que combinan tendencias, colores, texturas y detalles capaces de transformar cada espacio.

Desde propuestas llenas de color y alegría hasta estilos inspirados en la naturaleza, la fantasía y el significado más especial de estas fechas, las colecciones navideñas invitan a encontrar nuevas formas de celebrar, decorar y crear recuerdos alrededor del hogar.

Durante la Gran Venta, los clientes encontrarán:

Precios increíbles en TODO: tecnología, electrodomésticos, cocina y más

Activaciones, sorpresas y espacios especiales en tienda, pensados para convertir la visita en un momento para compartir y disfrutar. ¡Ven a saludar al emblemático búho de Cemaco!

Opciones para adelantarse a las compras de fin de año, desde productos para renovar distintos ambientes hasta ideas para comenzar a elegir regalos.

Más formas de comprar, tanto en tiendas como a través de los canales digitales de CEMACO, facilitando que cada cliente elija cómo, cuándo y dónde realizar sus compras.

Con la Gran Venta, CEMACO continúa acercando a los guatemaltecos una propuesta que integra variedad, inspiración y nuevas alternativas para hacer sus compras de forma cada vez más práctica, tanto dentro como fuera de las tiendas.

Los clientes pueden visitar las tiendas CEMACO en distintos puntos del país y descubrir la Gran Venta de manera presencial. También pueden comprar desde cemaco.com y la nueva App CEMACO, para entregar en todo el país.