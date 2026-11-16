La inauguración será el viernes 20 de noviembre a las 7:00 de la noche, con un concierto a ritmo tropical de la legendaria Banda FM de Zacapa. El tradicional Mapping Navideño iluminará la Catedral del 17 al 20 de diciembre, con funciones a las 7:00, 8:00 y 9:00 de la noche.

El Centro Histórico se llena de color con los Bazares Navideños, que reúnen a más de 1,600 comerciantes en distintos puntos: Octava Calle, 19 Calle Pastores, Parque San Francisco, Plaza Barrios, Plaza Sagrario y Sexta Calle. Estos espacios ofrecen productos típicos, regalos, comida tradicional y artesanías, promoviendo el comercio popular y el desarrollo económico local.

Asimismo, durante un mes estarán actividades para toda la familia, como la Pista Granizada frente a la Catedral Metropolitana, el Tobogán Congelado, el Árbol Navideño, la Villa Navideña Iluminada, la Villa de los Duendes, la Estación Galáctica y el Trencito Navideño, ideales para disfrutar en familia. También se presentará el Nacimiento Monumental.

“En esta época de compartir, celebremos juntos la llegada de la Navidad a nuestra ciudad. Hemos preparado actividades para toda la familia: el desfile, los bazares y la tradicional cena navideña. Estamos felices de volver a ver las sonrisas de nuestros niños”, comentó Ricardo Quiñónez, alcalde de la Ciudad de Guatemala.

Navidad Encantada en el Mapa en Relieve

El histórico Mapa en Relieve abre sus puertas con “Navidad Encantada”, un recorrido iluminado con figuras, fogatas, fotografías y gastronomía. Disponible del 29 de noviembre al 21 de diciembre, de 17:00 a 22:00 horas, con costo de Q5 para nacionales y Q25 para extranjeros.

El Desfile Navideño de Bandas se realizará el domingo 13 de diciembre, desde el Parque Jocotenango hasta la Municipalidad, con más de 50 bandas participantes. Cada integrante aporta un juguete, con el propósito de recaudar 4 mil regalos para la tradicional Cena Navideña.

El 24 de diciembre, a partir de las 6:30 de la tarde, más de 6 mil vecinos se reunirán en el parqueo municipal para compartir tamales, ponche, música y alegría. Los niños recibirán juguetes recolectados durante los desfiles, y las familias podrán disfrutar de una noche llena de unión y esperanza.

Durante esta temporada, la Ciudad de Guatemala reafirma su identidad como un lugar que inspira y conecta con la alegría, las tradiciones y los valores que nos unen. Una Navidad para compartir, celebrar y fortalecer el espíritu que da vida a nuestra ciudad.