Vida Empresarial
Una propuesta que combina tecnología, innovación y pasión por las motos
QJMOTOR, marca internacional especializada en motocicletas, vehículos todoterreno, accesorios y experiencias vinculadas al mundo motor, llega oficialmente a Guatemala de la mano de Cofiño, uno de los grupos automotrices de mayor trayectoria y reconocimiento en el país.
La marca inicia operaciones con su primer punto de atención ubicado en Plaza Obelisco, zona 10, Ciudad de Guatemala, donde los guatemaltecos podrán conocer su portafolio de motocicletas y vivir de cerca la experiencia.
El ADN deportivo es uno de los principales elementos que distinguen a QJMOTOR. La marca ha llevado su tecnología y desempeño a escenarios internacionales como MotoGP y el Campeonato Mundial de Superbike (WSBK), experiencias que le han permitido desarrollar y perfeccionar tecnologías aplicadas posteriormente a sus motocicletas de producción.
Esta combinación de innovación y pasión forma parte de la filosofía de QJMOTOR: desarrollar productos y tecnologías que permitan a los motociclistas disfrutar de una experiencia de conducción emocionante y conectada con su estilo de vida.
“La llegada de QJMOTOR representa una nueva oportunidad para ampliar nuestra propuesta de movilidad y conectar con una nueva generación de motociclistas. Nos entusiasma incorporar a nuestro portafolio una marca con una sólida trayectoria internacional y una propuesta que combina tecnología, innovación y pasión por la conducción. Estamos convencidos de que los motociclistas guatemaltecos encontrarán en QJMOTOR una nueva alternativa para disfrutar de cada recorrido y vivir nuevas experiencias sobre dos ruedas”, comentó Alejandro Díaz, Gerente Comercial de Moto Importaciones Cofal, S. A.
Con su llegada a Guatemala, QJMOTOR amplía las opciones disponibles para los amantes de las motocicletas, ofreciendo alternativas para diferentes estilos de conducción y necesidades. Su portafolio internacional incluye diferentes familias de motocicletas, entre ellas las líneas SRK, SRT y SRV, además de scooters y otros vehículos especializados.
Para el mercado guatemalteco, la marca inicia con una propuesta de modelos que busca atender a diferentes perfiles de motociclistas, combinando diseño, tecnología y desempeño.
La incorporación de QJMOTOR al portafolio de Cofiño representa también una apuesta por continuar ampliando las alternativas de movilidad disponibles en el país y acercar a los clientes marcas internacionales con propuestas diferenciadas.
Fundada en 1985, QJMOTOR cuenta con más de cuatro décadas de experiencia en el desarrollo de motocicletas y vehículos todoterreno. La marca forma parte de Zhejiang Qianjiang Motorcycle Co., Ltd. y actualmente tiene presencia en más de 150 países y regiones, consolidando su expansión como una marca global dentro de la industria de la movilidad sobre dos y cuatro ruedas.
Su filosofía está basada en cuatro pilares: perseverancia, superación, confianza y pasión, valores que se reflejan en el desarrollo constante de nuevas tecnologías, el espíritu de aventura y su participación en algunas de las competencias más importantes del motociclismo internacional.