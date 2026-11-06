Variedad de zapatos, ropa, juguetes y miscelánea

Bajo el concepto de la tienda más grande de zapatos en Chiquimula, Paca Premium Store llega con una propuesta que busca convertirse en un punto de referencia para quienes disfrutan encontrar variedad de productos, calidad y precios accesibles. Su oferta incluye zapatos para diferentes estilos y ocasiones, así como ropa, juguetes y artículos de miscelánea para distintas necesidades.

La nueva tienda está en un sector de fácil acceso para los visitantes. Además, cuenta con parqueo frente a sus instalaciones, brindando mayor comodidad a los clientes que se movilizan en vehículo y facilitando su experiencia de compra.

La marca busca ampliar su alcance y convertirse en una alternativa de compra para quienes desean encontrar una amplia variedad de productos en un mismo lugar, con opciones para diferentes gustos y presupuestos.

Con varios años de trayectoria y una presencia que se ha extendido a distintos puntos del país, Paca Premium Store continúa fortaleciendo su posicionamiento en el mercado guatemalteco. Ahora, la marca da un nuevo paso con la apertura de su tienda en Chiquimula, acercando su propuesta comercial a más familias y consumidores de los 11 municipios del departamento, incluyendo Esquipulas y Jocotán, así como a los consumidores de Zacapa, gracias a la cercanía entre ambos departamentos.

Uno de los elementos distintivos de Paca Premium Store es su ciclo de venta y apertura de mercadería, que permite poner a disposición de sus clientes una variedad de productos para toda la familia. Esta dinámica forma parte de la experiencia de compra de la marca, brindando a los visitantes la oportunidad de descubrir diferentes artículos y encontrar nuevas opciones en cada visita.

La apertura de Paca Premium Store Chiquimula representa una nueva alternativa comercial para los consumidores de la región, con una propuesta que combina variedad, oportunidades de compra y comodidad en un mismo establecimiento.

Paca Premium Store invita a las familias de Chiquimula, sus municipios y departamentos cercanos a visitar sus instalaciones, recorrer sus diferentes secciones y descubrir todo lo que la tienda tiene para ofrecer.