Vivirán la experiencia de asistir al mundial de futbol

Esta iniciativa fue diseñada para acercar a sus clientes a uno de los eventos deportivos más importantes del mundo mediante experiencias exclusivas y entradas para distintas etapas del torneo.

Los paquetes incluyen boletos para encuentros de distintas etapas de la competencia, boletos aéreos internacionales, hospedaje y experiencias especialmente diseñadas para que los clientes vivan de cerca uno de los eventos deportivos más esperados a nivel mundial. Además, como parte de la campaña, se entregaron 332 entradas individuales para distintas fases del torneo.

"En Banco Industrial buscamos crear experiencias memorables que generen valor para nuestros clientes. La campaña 'Rumbo a la Copa Mundial de la FIFA 2026 TM' nos permitió acercarlos a una experiencia única premiando su preferencia y fortaleciendo nuestra relación con ellos a través de beneficios exclusivos", indicó Mario Vettorazzi, Subgerente de Tarjetas Bi, Banco Industrial.

La campaña estuvo dirigida a tarjetahabientes Bi Visa, quienes participaron acumulando oportunidades a través del cumplimiento de metas de consumo, canje de puntos por oportunidades y dinámicas especiales desarrolladas durante la vigencia de la promoción, que fue del 1 de noviembre de 2025 al 15 de abril de 2026.

La iniciativa forma parte de los esfuerzos de Banco Industrial por ofrecer propuestas de valor diferenciadas para sus clientes, integrando beneficios, experiencias y oportunidades alineadas con sus intereses y estilo de vida.

Con este tipo de campañas, Banco Industrial continúa fortaleciendo su compromiso de innovar y generar experiencias que conecten con sus clientes, acercándolos a eventos de talla mundial y recompensando su confianza, gracias a Visa.