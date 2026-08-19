2007: Socavón en el barrio San Antonio

Setecientas 20 personas, unas 140 familias, fueron evacuadas del sector de riesgo en el barrio San Antonio, zona 6, donde la noche del jueves 22 de febrero se produjo un hundimiento de tierra que causó dos muertes y la desaparición de una persona.

Cerca de las 4 horas del viernes 23 comenzó el desalojo de unas 140 familias asentadas en un radio de 200 metros del hundimiento. Ya con la luz del sol, los vecinos fueron informados de que no podían regresar al área y que debían trasladarse a otro sitio.

Los afectados optaron por sacar sus pertenencias y abandonar sus viviendas. Un albergue fue habilitado en el Club de Oficiales de la PNC, a unos 500 metros de la zona de desastre, adonde fueron llevadas 250 personas.

Los cuerpos de socorro tuvieron que romper una pared para retirar una flotilla de buses de la línea Litegua, por temor a que cayeran en el inmenso agujero.

Las víctimas mortales fueron identificadas como Domingo Soyós y sus dos hijos, Irma Yolanda y David Soyós Noj, quienes se encontraban en su vivienda cuando cayó en el agujero. Sus cuerpos fueron localizados en el río Las Vacas, en Chinautla.

No pudo más

Álvaro Hugo Rodas, director de Desarrollo Social, de la municipalidad capitalina, informó que varias grietas en un drenaje ocasionaron que la tierra se acumulara en una intersección con el colector principal. Con el tiempo, esa acumulación de materia obligó a las aguas servidas del colector a infiltrarse en el subsuelo, lo cual fue formando una caverna.

Los retumbos que durante meses escucharon los vecinos eran bloques de tierra que caían, explicó. Finalmente, el jueves recién pasado, la cavidad no pudo soportar el peso de la superficie y se produjo el hundimiento, de unos 50 metros de diámetro y 75 de profundidad.

Rodas expresó que habrá que esperar a que el agua se estabilice para verificar si existen más zonas de riesgo. Informó que ejecutarán obras de infraestructura para rellenar los ductos cuando el caudal de aguas servidas lo permita.

Relleno

El trabajo para rellenar el agujero se atrasó, debido a las lluvias. Ya para el 18 de mayo de 2008 las labores estaban casi concluidas, después de haberse vertido 64 mil metros cúbicos de lodocreto, por un costo de Q30 millones.

En mayo de 2010, se repitió este fenómeno: otro colector de drenaje colapsó y ocasionó un hundimiento en Ciudad Nueva, zona 2.

Con información de la edición 18,357

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