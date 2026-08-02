1 de abril de 1994: Ultiman a magistrado de CC  Epaminondas González Dubón   

Un disparo de arma calibre 380 que penetró por la ventanilla trasera del vehículo Galant Mitsubishi color blanco fue el que hirió y luego mató, al filo de la medianoche del Viernes Santo, al presidente de la Corte de Constitucionalidad, licenciado Epaminondas González Dubón, de 62 años.

Otro disparo de la misma arma penetró por el vidrio trasero e hizo blanco en la parte de atrás del sillón en el que viajaban la esposa del profesional y su hijo. Todo ocurrió el viernes, a las 23.30 horas. aproximadamente, cuando el profesional retornaba de la Antigua Guatemala con su familia. A esa hora millares de feligreses aún cargaban la imagen del Santo Entierro y rogaban por la paz de Guatemala.

Los restos mortales del licenciado Epaminondas González Dubón, presidente de la Corte de Constitucionalidad (CC), fueron sepultados ayer, 3 de abril, poco antes del mediodía, en el camposanto Los Cipreses, zona 5.

Numerosos profesionales del Derecho, magistrados de la CC y del Tribunal Supremo Electoral (TSE), así como militares, diplomáticos y amigos de la familia, dieron el último adiós al licenciado González Dubón.

Declaraciones de los familiares del magistrado

Familiares del magistrado indicaron que los tripulantes de un vehículo rojo se aparearon al de este, a inmediaciones del Anillo Periférico y avenida Simeón Cañas, pero este acto fue aparentemente tomado por el profesional como algo común.

Cuando González Dubón llegó a la 7a. calle y avenida Simeón Cañas, zona 2, viró a la derecha para ingresar a su casa, situada a pocos pasos del cruce, pero se percató de que era perseguido y prosiguió su marcha sobre la misma calle, pasando sobre la 7a. avenida. Al llegar frente a la casa número 7-23, uno de los tripulantes le disparó en cinco ocasiones por atrás del vehículo, acertando uno de los impactos a la víctima.

La esposa de González Dubón contó que este, al sentirse herido, frenó, exclamó “¡Me dieron! ¡Me dieron!”, e inmediatamente se recostó, por lo que ella tomó el timón y dirigió el auto al Hospital Latinoamericano, ubicado a unos 50 metros del lugar del atentado, donde fue atendido por el personal médico, pero lamentablemente falleció minutos más tarde. El crimen desató unánime repudio nacional e internacional.

Móvil del crimen: “Su asesinato no pudo provenir del Congreso”

El mortal atentado contra Epaminondas González Dubón no fue un hecho dirigido contra él, sino contra lo que representaba en este momento, dijo el diputado Carlos Alarcón Monsanto —el único legislador que asistió al sepelio—, al comentar el asesinato del presidente de la Corte de Constitucionalidad (CC).

Al diputado del MAS —partido oficial de 1991 a 1993— se le preguntó si la logística del asesinato podía haber emanado del Congreso de la República, por haberse declarado inconstitucional dos días antes de la muerte de González Dubón el proyecto de la nueva ley electoral, y respondió: “Puedo asegurar que su asesinato no pudo provenir del Congreso de la República".

Una condena seis años después

En el 2000, sin que se hubiera esclarecido si se había tratado de un crimen político, se confirmó la pena de 27 años de prisión contra dos de los cuatro acusados de su asesinato: Marlon Oliver Salazar y Roberto Antonio Trabanino, quienes supuestamente intentaron robarle el vehículo, pero cuando intentó huir le dispararon.

*Con información de la edición 13701

Escribir la historia

Esta nota forma parte de la serie conmemorativa de nuestras bodas de diamante es un recorrido por noticias que marcaron la historia de Guatemala, con textos e imágenes originales de cada época, como un testimonio fehaciente de nuestra misión de servicio.