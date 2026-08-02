17 de enero de 1996: Surge edición digital de Prensa Libre

Prensa Libre ya está conectada a internet. Por medio de nuestro nuevo sitio web, Guatemala tiene, desde este 17 de enero de 1996, una ventana al mundo, al poner a disposición de millones de lectores la información producida por este periódico que se coloca a la vanguardia de las innovaciones y la tecnología mundial.

Se calcula que existen unos 30 millones de usuarios de internet, quienes podrán conocer las noticias más relevantes de Guatemala, Centroamérica y Latinoamérica, por medio de este nuevo servicio de Prensa Libre.

Esta nueva transmisión online está dirigida al mundo de habla hispana en los cinco continentes y, especialmente, a los guatemaltecos residentes en el extranjero que desean estar enterados de lo que ocurre en el país.

Prensa Libre es el primer medio nacional en línea, y esto constituye un éxito y a la vez un paso más de servicio a los lectores.

Evolución continúa

La mejor tecnología y el afán de innovación informativa han llevado a sucesivas actualizaciones y rediseños del sitio www.prensalibre.com, cuyo alcance global le posiciona como la principal y más confiable fuente de información sobre hechos acontecidos en Guatemala. Con actualizaciones en tiempo real, con noticias de diversos campos en Guatemala, así como recursos multimedia y conexión a redes sociales, nuestra edición digital recibe a diario millones de visitas.

También existen secciones exclusivas para suscriptores, en las cuales se tiene acceso a reportajes y servicios especiales, pero en la cual también se puede tener una versión en PDF de la edición impresa del día, así como acceso al archivo de ediciones.

Prensa Libre Radio

Tres décadas después del lanzamiento de Prensalibre.com, se concreta un canal más de servicio informativo: Prensa Libre Radio, con transmisión en frecuencia 106.5 FM y también a través del sitio web y redes sociales.

El esfuerzo por seguir innovando prosigue y es una historia que también escriben las audiencias con su confianza en nuestra credibilidad.

Escribir la historia

Esta nota forma parte de la serie conmemorativa de nuestras bodas de diamante es un recorrido por noticias que marcaron la historia de Guatemala, con textos e imágenes originales de cada época, como un testimonio fehaciente de nuestra misión de servicio.