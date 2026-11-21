La jornada 21 del Torneo Apertura 2026 de la Liga Nacional de Guatemala presenta varios duelos determinantes en la recta final de la fase de clasificación. La pelea por los dos primeros lugares, que otorgan el pase directo a las semifinales, y la disputa por el sexto puesto, que marca el límite de clasificación a la fase final, concentran la atención de este fin de semana.

Antigua GFC llega como líder con 39 puntos, seguido por Xelajú MC y Mixco, que comparten 34 unidades. Municipal ocupa la cuarta posición con 33 puntos y tiene un partido pendiente, mientras Guastatoya completa los primeros cinco lugares con 31.

La importancia de estas posiciones está en el formato de competencia: los dos primeros equipos de la clasificación avanzarán directamente a las semifinales, mientras que los equipos ubicados del tercero al sexto deberán disputar la ronda previa para definir a los otros dos semifinalistas.

Por esa razón, los encuentros de la jornada 21 pueden provocar movimientos importantes en la parte alta de la tabla.

La pelea por los dos primeros lugares

Antigua GFC defenderá el liderato cuando visite a Municipal en el estadio Manuel Felipe Carrera. Los coloniales suman 39 puntos y buscarán mantener la distancia sobre sus perseguidores, mientras que los escarlatas, con 33 unidades y un encuentro menos, necesitan sumar para acercarse a los primeros puestos.

Xelajú MC, segundo con 34 puntos, recibirá a Suchitepéquez en el estadio Mario Camposeco. Los quetzaltecos comparten puntuación con Mixco, que ocupa el tercer lugar por diferencia de goles y enfrentará a Malacateco en el estadio Santo Domingo de Guzmán.

Guastatoya, quinto con 31 unidades, también tendrá una prueba importante cuando reciba a Comunicaciones, equipo que busca acercarse a los puestos de clasificación.

Cinco equipos en la disputa por el sexto puesto

La lucha por los últimos boletos a la fase final también presenta un panorama competitivo. San Pedro ocupa actualmente la sexta posición con 29 puntos, pero tiene varios perseguidores que buscan desplazarlo.

Comunicaciones marcha séptimo con 26 unidades, mientras que Aurora FC, Cobán Imperial y Marquense comparten 25 puntos y ocupan las posiciones octava, novena y décima, respectivamente.

Los enfrentamientos de esta jornada tendrán incidencia directa en esa disputa. Cobán Imperial recibirá a San Pedro en el estadio Verapaz, en un compromiso entre dos equipos que buscan mejorar su posición.

Comunicaciones visitará a Guastatoya, mientras que Marquense será local frente a Aurora FC en el estadio Marquesa de la Ensenada. Este último encuentro también representa una oportunidad para dos clubes que necesitan sumar y acercarse al sexto puesto.

Municipal y Aurora tienen un partido pendiente

Otro factor que puede modificar la clasificación es el encuentro pendiente entre Municipal y Aurora FC, que fue reprogramado para el miércoles 25 de noviembre, a las 20 horas, en el estadio Manuel Felipe Carrera.

Este compromiso tendrá importancia para ambos objetivos: Municipal busca acercarse a los primeros dos lugares, mientras que Aurora necesita sumar puntos para mejorar su posición y mantenerse en la pelea por la clasificación.

Con la jornada 21 en disputa y ese encuentro pendiente, el Torneo Apertura 2026 se aproxima a su cierre con varios equipos todavía involucrados en la lucha por definir su posición en la fase final.