El mexicano Saúl "Canelo" Álvarez podría volver a competir en la categoría semipesada, donde ya conquistó un campeonato mundial y también sufrió una de sus derrotas más recordadas ante Dmitry Bivol. Su equipo analiza la posibilidad de enfrentar al británico Willy Hutchinson, actual monarca de las 175 libras del Consejo Mundial de Boxeo (CMB), en busca de una nueva conquista en su carrera.

La posibilidad tomó fuerza después de que Eddy Reynoso, entrenador y representante del mexicano, mencionara a Hutchinson como una alternativa para el próximo combate de su pupilo. Reynoso considera que es un enfrentamiento favorable para Álvarez y destacó que el británico es campeón del CMB.

El organismo también abrió la puerta para que se concrete el combate. Su presidente, Mauricio Sulaimán, confirmó que autorizaría una pelea entre ambos, bajo el argumento de que sería un enfrentamiento de campeón contra campeón.

Canelo tiene experiencia en esa división. En noviembre de 2019 derrotó por nocaut a Sergey Kovalev y conquistó el campeonato semipesado de la Organización Mundial de Boxeo (OMB). Sin embargo, en mayo de 2022 perdió ante el ruso Dmitry Bivol, en un intento por volver a imponerse en las 175 libras.

Ahora, después de recuperar el campeonato supermediano del CMB el pasado 31 de octubre, cuando venció por decisión unánime al francés Christian Mbilli, el mexicano tiene abierta la posibilidad de buscar otro título en una categoría superior.

La alternativa también cobra relevancia porque el CMB no estableció un retador obligatorio para Hutchinson, quien conquistó el campeonato vacante tras vencer a Joshua Buatsi el 7 de noviembre. De esa manera, Canelo tendría el camino abierto para disputar el título si decide aceptar el desafío.

¿Perdería el cinturón de las 168 libras?

La posibilidad de subir a las 175 libras también genera interrogantes sobre el futuro del campeonato supermediano que acaba de recuperar Álvarez y que tiene entre sus aspirantes al guatemalteco Léster Martínez, monarca interino de esa división.

Sin embargo, cambiar de categoría no significa que Canelo pierda automáticamente el cinturón de las 168 libras. El reglamento del CMB contempla la posibilidad de que un campeón dispute combates en otra división, aunque debe contar con la autorización correspondiente del organismo y cumplir las disposiciones reglamentarias.

Por lo tanto, si el mexicano decide enfrentar a Hutchinson, podría conservar su condición de campeón supermediano, dependiendo de las condiciones que establezca el CMB.

Existen antecedentes de Álvarez compitiendo en diferentes categorías. En 2019, después de vencer a Kovalev, dejó vacante el campeonato semipesado de la OMB, pero mantuvo su reconocimiento como supercampeón supermediano de esa organización.

También hay que recordar que en 2024 la Federación Internacional de Boxeo (FIB) le retiró el reconocimiento como campeón de las 168 libras por no cumplir con la defensa obligatoria ante William Scull, una decisión que no estuvo relacionada con un cambio de peso.

¿Qué pasaría con Léster Martínez?

El panorama también interesa al boxeo guatemalteco. Léster Martínez, campeón interino supermediano del CMB, mantiene la aspiración de enfrentar a Canelo por el campeonato absoluto de las 168 libras.

La posibilidad de que Álvarez suba a las 175 libras podría modificar los planes inmediatos del organismo, pero no convertiría automáticamente al petenero en campeón absoluto.

Para que Martínez sea reconocido como monarca de la categoría tendría que existir una determinación oficial del CMB sobre el futuro del título y la condición de su actual campeón.

Por ahora, Canelo tiene la posibilidad de buscar una nueva conquista en las 175 libras, mientras el guatemalteco permanece a la espera de una oportunidad por el campeonato que el mexicano acaba de recuperar.