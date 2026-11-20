La Asamblea General del Comité Olímpico Guatemalteco (COG) anunció el 19 de noviembre la designación de cinco miembros interinos de su Comité Ejecutivo, en medio de las investigaciones que desarrolla el Ministerio Público (MP) por presuntas irregularidades administrativas.

La decisión fue comunicada mediante un comunicado difundido en redes sociales del COG, en el que la Asamblea General argumentó que la medida busca preservar la autonomía del deporte federado y mantener la neutralidad política del movimiento olímpico, con fundamento en la Constitución Política de la República, la Carta Olímpica y la Ley Nacional para el Desarrollo de la Cultura Física y del Deporte.

La nueva integración es encabezada por Julio Fernando Cáceres Grajeda, como presidente interino. También fueron designados Nora Liliana Segura Monzón de Delcompare, como vicepresidenta y secretaria general; Ana Waleska Soto Abril, como vocal primera; Tulio Armando Contreras Roldán, como vocal segundo, y Aída Virginia Boesche Pedrero, como vocal tercera.

Los cinco nombramientos reúnen perfiles con antecedentes en distintas áreas, desde la práctica deportiva de alto rendimiento y la dirigencia federada hasta la administración pública.

¿Quiénes son los integrantes del Comité Ejecutivo interino del COG?

Julio Fernando Cáceres Grajeda, presidente interino

Es un exjudoca guatemalteco que posteriormente desarrolló una trayectoria en la dirigencia deportiva. Entre sus antecedentes figura haber presidido la Confederación Deportiva Autónoma de Guatemala (CDAG) y el Consejo Nacional del Deporte, la Educación Física y la Recreación (Conader).

Su experiencia está relacionada con la administración y conducción de organismos que forman parte de la estructura del deporte nacional.

Nora Liliana Segura Monzón de Delcompare, vicepresidenta y secretaria general interina

Su trayectoria está vinculada al ámbito público. Fue contralora General de Cuentas de Guatemala, cargo para el que fue electa por el Congreso de la República en diciembre de 2010.

También ha participado como aspirante en posteriores procesos de elección para dirigir esa institución. Ahora se incorpora a la estructura del COG con dos responsabilidades dentro del Comité Ejecutivo interino.

Ana Waleska Soto Abril, vocal primera interina

Es una de las deportistas guatemaltecas con experiencia olímpica. Ha representado al país en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 y París 2024, donde también fue la abanderada de la delegación nacional.

Su especialidad es el tiro con armas de caza, en la modalidad de fosa o trap, disciplina en la que ha conseguido resultados en competencias regionales y panamericanas. Además, cuenta con antecedentes deportivos en el sóftbol, disciplina en la que integró la selección nacional.

Tulio Armando Contreras Roldán, vocal segundo interino

Ha estado vinculado a la dirigencia deportiva federada en Guatemala. Su nombre aparece en referencias y actividades institucionales relacionadas con el deporte nacional.

Aída Virginia Boesche Pedrero, vocal tercera interina

Tiene antecedentes tanto en el deporte competitivo como en la administración de organizaciones deportivas. En su etapa como atleta representó a Guatemala en atletismo durante los Juegos Centroamericanos y del Caribe de 1990.

Posteriormente, se vinculó a la dirigencia deportiva y llegó a presidir la Federación Nacional de Voleibol de Guatemala, desde donde tuvo participación en la estructura federada del país.

La investigación que rodea al COG

La designación del Comité Ejecutivo interino se produce mientras el Ministerio Público desarrolla una investigación por presuntas irregularidades administrativas y falsificación de documentos relacionados con el manejo de documentación presupuestaria correspondiente al ejercicio fiscal de 2022.

Como parte de las pesquisas, fiscales del MP y agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) realizaron un allanamiento en el Palacio de los Deportes, ubicado en la zona 5 de la capital, el lunes 16 de noviembre.

Según la información proporcionada por las autoridades, la investigación se originó a partir de una denuncia presentada por la Asociación Deporte Limpio, relacionada con posibles alteraciones de documentos presupuestarios que habrían buscado beneficiar a integrantes de la dirigencia del COG.

El jueves 19 de noviembre se registró nuevamente la presencia de personal del MP y agentes de la PNC en las instalaciones del Palacio de los Deportes. Hasta el momento, las autoridades no han proporcionado detalles sobre los resultados de estas últimas diligencias.