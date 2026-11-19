Léster Martínez, campeón interino de las 168 libras del Consejo Mundial de Boxeo (CMB), recibió un revés en su aspiración de enfrentar al mexicano Saúl Canelo Álvarez, luego de que el organismo descartara concederle una oportunidad inmediata por el campeonato absoluto.

La decisión generó la reacción de Terence Crawford, excampeón indiscutido de la división, quien cuestionó los argumentos del organismo.

A través de su cuenta en la red social X, el estadounidense expresó su inconformidad con la postura del presidente del CMB, Mauricio Sulaimán, y señaló una diferencia de criterios al comparar la situación del guatemalteco con la del francés Christian Mbilli, quien tuvo la oportunidad de disputar el campeonato.

https://twitter.com/terencecrawford/status/2123186800890089969?a=4vmEcLvtRlUGXAnyqWQ&s=20

"No lo entiendo. Es una locura cómo Mauricio Sulaimán dice que Léster no es lo suficientemente bueno para pelear contra Canelo, pero Mbilli sí lo era. Este es el tipo de cosas que no me gustan de estos organismos de sanción, eligen y escogen. ¿Cómo es que ser el campeón interino no es lo suficientemente bueno para una oportunidad al campeonato?", manifestó Crawford.

El pronunciamiento del excampeón llega después de que el CMB definiera el futuro inmediato de Martínez durante su 64.ª Convención Anual. En ese encuentro, Sulaimán explicó que la condición de retador oficial o campeón interino no garantiza automáticamente una pelea contra el monarca absoluto, especialmente cuando el organismo considera que todavía no existe el nivel necesario para ese enfrentamiento.

La resolución fue mantener al petenero como campeón interino y programarle una defensa de ese cinturón. De esta manera, el organismo pretende que continúe con actividad mientras espera una futura oportunidad para disputar los títulos que actualmente posee Álvarez.

"Léster Martínez es el campeón interino, va a defender el título interino. Entonces no se le lastima a nadie, se mantiene la actividad y se procura que se den las peleas en el momento adecuado del mayor nivel", explicó Sulaimán.

INCREIBLE! @wbcmoro indica que Lester Martínez (Campeón Interino del CMB) NO tiene el nivel para enfrentar al @Canelo Pobre Lester, después que pidió hacer valer su derecho y ser nombrado retador oficial, lo mandan al final de la lista. Estas es una de las cosas que le hacen tanto daño al boxeo. Pregunta seria: Hasta cuando el WBC seguirá protegiendo al Canelo? — Ricardo Celis (@CelisDeportes) November 12, 2026

Léster Martínez mantiene su objetivo de enfrentar a Canelo

El boxeador guatemalteco pidió que se respeten los derechos que considera que le corresponden por su condición de campeón interino.

"Más allá de pedir una siguiente oportunidad, creo que estoy aquí para poder hacer valer el derecho que el WBC puso al campeón interino para poder pelear con el campeón absoluto, y ojalá también se dé esa oportunidad", expresó el petenero.

El petenero, que mantiene un récord invicto de 21 victorias, un empate y 17 nocauts, también dejó claro que su intención es disputar el campeonato absoluto de las 168 libras y medirse al mexicano.

Por ahora, el CMB no ha definido quién será el próximo rival de Martínez ni cuándo defenderá su cinturón interino. Tampoco existe una fecha confirmada para un eventual combate contra Canelo Álvarez, por lo que el guatemalteco deberá continuar su camino en la división mientras espera que se concrete la oportunidad que busca.