La Selección Nacional de Guatemala ya conoce a su rival para las preliminares de la Copa Oro 2027, torneo que se disputará el próximo año y que tendrá a Estados Unidos como sede el certamen regional. La Bicolor buscará conseguir uno de los últimos siete boletos disponibles para participar en la máxima competición de selecciones de Concacaf.

Bajo la dirección técnica de Luis Fernando Tena, Guatemala ha conseguido actuaciones destacadas en sus dos participaciones más recientes en el certamen. En la edición de 2023 alcanzó los cuartos de final, mientras que en 2025 logró una histórica clasificación a las semifinales.

Ahora, el combinado nacional tendrá el desafío y la obligación de asegurar nuevamente su presencia en el certamen y mantener el protagonismo alcanzado durante las últimas ediciones.

La Azul y Blanco deberá buscar su clasificación mediante las preliminares, después de perder la oportunidad de conseguir el boleto directo a través de la Liga de Naciones de Concacaf.

Guatemala quedó eliminada en los cuartos de final frente a Canadá, selección que se impuso con un marcador global de 7-3. El resultado dejó al conjunto nacional fuera del Final Four y sin la clasificación directa a la Copa Oro 2027.

Hasta el momento, nueve selecciones tienen asegurada su participación en el torneo: Arabia Saudita, como invitada, Panamá, Canadá, Estados Unidos, México, Guyana, Cuba, Santa Lucía y San Vicente y las Granadinas.

Los siete boletos restantes se definirán en las preliminares, programadas para marzo de 2027.

República Dominicana, el rival de Guatemala

Guatemala enfrentará a República Dominicana en la fase preliminar de la Copa Oro 2027, en una eliminatoria que definirá cuál de las dos selecciones conseguirá su clasificación al torneo regional. La información fue confirmada a Prensa Libre por directivos de la Federación Futbol de Guatemala.

Se trata de un rival conocido para la Bicolor, ya que ambas selecciones se enfrentaron recientemente durante las eliminatorias rumbo al Mundial de Norteamérica 2026.

El emparejamiento se definió con base en la más reciente actualización del Ranking Fifa, en la que Guatemala descendió dos posiciones y se ubicó en el puesto 97, mientras que República Dominicana ocupa el lugar 136.

Guatemala buscará mantener su presencia en la Copa Oro

La eliminatoria representa un nuevo desafío para el proceso encabezado por Luis Fernando Tena, especialmente después de la eliminación ante Canadá en los cuartos de final de la Liga de Naciones.

La Bicolor buscará aprovechar la experiencia adquirida en las ediciones de 2023 y 2025, en las que consiguió avanzar a las rondas decisivas del campeonato.

La clasificación a la Copa Oro 2027 se convierte así en uno de los principales objetivos inmediatos de Guatemala, que intentará superar a República Dominicana en marzo y asegurar su participación en el torneo regional.