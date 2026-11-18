Fútbol Nacional
Selección de Guatemala desciende en el ranking Fifa tras quedar eliminada de la Liga de Naciones
Luego de quedar eliminada frente a Canadá en los cuartos de final de la Liga de Naciones de Concacaf, la Selección de Guatemala aparece con cambios en la más reciente actualización del Ranking Fifa
Guatemala cae al puesto 97 del ranking FIFA tras su eliminación ante Canadá.(Foto Prensa Libre:EFE).
Este miércoles 18 de noviembre, la Federación Internacional de Futbol Asociación( Fifa) actualizo su clasificación mundial y la Selección Nacional de Guatemala desciende posiciones tras su participación en los cuartos de final de la Liga de Naciones de Concacaf 2026-2027, donde queda eliminada ante Canadá.
El combinado dirigido por Luis Fernando Tena llegó a esta fecha Fifa ubicado en el puesto 95 del escalafón mundial. Sin embargo, las dos derrotas sufridas ante Canadá provocaron que la Bicolor retrocediera dos posiciones y ahora se sitúe en el lugar 97.
Guatemala cayó 3-2 en el partido de ida, disputado en el estadio Manuel Felipe Carrera, y posteriormente perdió 4-1 en Toronto. La serie terminó con un marcador global de 7-3 a favor del conjunto canadiense, que consiguió su clasificación al Final Four y dejó fuera al equipo guatemalteco.
El descenso representa un retroceso respecto de la anterior actualización del ranking. Guatemala había conseguido escalar hasta el puesto 95 gracias a su destacada actuación en la fase de grupos de la Liga de Naciones, en la que terminó como líder de su sector.
No obstante, las derrotas frente a Canadá provocaron que la Azul y Blanco perdiera terreno y regresara al puesto 97, posición que también ocupaba antes de las fechas Fifa de septiembre y octubre.
A pesar de la eliminación, el 2026 deja un registro histórico para el futbol guatemalteco, ya que la Selección consiguió por primera vez su clasificación a los cuartos de final de la Liga de Naciones de Concacaf.
Sin embargo, la serie frente a los canadienses también evidenció las diferencias que todavía existen entre Guatemala y las selecciones consolidadas de la región, especialmente en intensidad, funcionamiento colectivo y profundidad de plantilla.
¿Cuándo volverá a jugar Guatemala?
Con sus compromisos oficiales del 2026 finalizados, Guatemala ya comienza a preparar su calendario para el próximo año.
La Bicolor espera iniciar su actividad en enero de 2027 y posteriormente afrontar las preliminares de la Copa Oro, programadas para marzo.
El objetivo del equipo de Luis Fernando Tena será conseguir la clasificación al principal torneo de selecciones de Concacaf y recuperar terreno en el Ranking Fifa mediante nuevos resultados positivos que le permitan acercarse nuevamente al top 90.