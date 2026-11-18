Este miércoles 18 de noviembre, la Federación Internacional de Futbol Asociación( Fifa) actualizo su clasificación mundial y la Selección Nacional de Guatemala desciende posiciones tras su participación en los cuartos de final de la Liga de Naciones de Concacaf 2026-2027, donde queda eliminada ante Canadá.

El combinado dirigido por Luis Fernando Tena llegó a esta fecha Fifa ubicado en el puesto 95 del escalafón mundial. Sin embargo, las dos derrotas sufridas ante Canadá provocaron que la Bicolor retrocediera dos posiciones y ahora se sitúe en el lugar 97.

Guatemala cayó 3-2 en el partido de ida, disputado en el estadio Manuel Felipe Carrera, y posteriormente perdió 4-1 en Toronto. La serie terminó con un marcador global de 7-3 a favor del conjunto canadiense, que consiguió su clasificación al Final Four y dejó fuera al equipo guatemalteco.

El descenso representa un retroceso respecto de la anterior actualización del ranking. Guatemala había conseguido escalar hasta el puesto 95 gracias a su destacada actuación en la fase de grupos de la Liga de Naciones, en la que terminó como líder de su sector.

No obstante, las derrotas frente a Canadá provocaron que la Azul y Blanco perdiera terreno y regresara al puesto 97, posición que también ocupaba antes de las fechas Fifa de septiembre y octubre.

A pesar de la eliminación, el 2026 deja un registro histórico para el futbol guatemalteco, ya que la Selección consiguió por primera vez su clasificación a los cuartos de final de la Liga de Naciones de Concacaf.

Sin embargo, la serie frente a los canadienses también evidenció las diferencias que todavía existen entre Guatemala y las selecciones consolidadas de la región, especialmente en intensidad, funcionamiento colectivo y profundidad de plantilla.

¿Cuándo volverá a jugar Guatemala?

Con sus compromisos oficiales del 2026 finalizados, Guatemala ya comienza a preparar su calendario para el próximo año.

La Bicolor espera iniciar su actividad en enero de 2027 y posteriormente afrontar las preliminares de la Copa Oro, programadas para marzo.

El objetivo del equipo de Luis Fernando Tena será conseguir la clasificación al principal torneo de selecciones de Concacaf y recuperar terreno en el Ranking Fifa mediante nuevos resultados positivos que le permitan acercarse nuevamente al top 90.