La Selección Nacional de Guatemala quedó eliminada de la Liga de Naciones de Concacaf 2026-2027, luego de perder la serie de cuartos de final frente a Canadá con un marcador global de 7-3. El conjunto canadiense fue superior durante los 180 minutos y frenó el sueño de una Azul y Blanco que había alcanzado esta instancia por primera vez en su historia.

La eliminación vuelve a poner bajo análisis el trabajo del técnico mexicano Luis Fernando Tena, quien suma casi cinco años al frente del combinado nacional. Aunque uno de los principales objetivos de su gestión, clasificar a Guatemala a una Copa del Mundo, no se ha cumplido, el estratega también ha encabezado uno de los procesos de mayor crecimiento reciente de la Selección.

Desde su llegada en el 2021, Guatemala consiguió ascender de la Liga B a la Liga A de la Liga de Naciones y consolidarse en la máxima categoría del torneo. Bajo su dirección, el conjunto nacional terminó como líder de su grupo en la última edición y consiguió una histórica clasificación a los cuartos de final.

Además, en el 2025 condujo al equipo hasta las semifinales de la Copa Oro, una de las mejores actuaciones internacionales de Guatemala en los últimos años. Otro aspecto destacado de su gestión ha sido la evolución en el ranking de la Fifa. Cuando Tena asumió el cargo, Guatemala se encontraba fuera de los primeros 100 puestos mundiales. Durante su proceso, la Selección logró recuperar posiciones y mantenerse dentro del centenar de mejores equipos del mundo.

Sin embargo, también persisten cuestionamientos sobre su trabajo, especialmente por la lenta transición generacional en la Selección Nacional. Aunque han surgido jóvenes talentos como Olger Escobar y Matthew Evans existe debate sobre las pocas oportunidades que han recibido para consolidarse en el once titular y asumir un mayor protagonismo dentro del combinado nacional.

Un balance con números divididos

Luis Fernando Tena se ha convertido en el entrenador con más partidos dirigidos en la historia de la Selección Nacional de Guatemala, con 69 encuentros al frente del combinado nacional.

Su balance registra:

25 victorias.

16 empates.

28 derrotas.

Estas cifras representan una efectividad cercana al 44% de los puntos posibles, con más derrotas que victorias durante su gestión. Aunque el proceso ha dejado avances importantes, también existen críticas por las decisiones tomadas en partidos determinantes.

Entre los encuentros más cuestionados aparecen la derrota ante El Salvador durante la eliminatoria mundialista, el empate frente a Surinam, la caída en casa contra Panamá que dejó a Guatemala sin opciones de clasificar al Mundial y, más recientemente, la serie frente a Canadá en los cuartos de final de la Liga de Naciones.

Después de la derrota en el partido de ida, disputado en territorio guatemalteco, el propio técnico asumió la responsabilidad. "Soy el único responsable. Intenté volver a jugar así, más ofensivo, tener más la pelota. Sabíamos que corríamos riesgos por la fortaleza del rival".

La apuesta ofensiva terminó dejando espacios que Canadá supo aprovechar. Aunque Guatemala mostró una mejor versión en el segundo tiempo, el daño ya estaba hecho. En el encuentro de vuelta también surgieron cuestionamientos por algunas decisiones de alineación y por los pocos minutos otorgados a jugadores que habían mostrado condiciones para marcar diferencia.

Un 2026 de altibajos

La Selección Nacional cerró su actividad deportiva del 2026 con un balance de 10 partidos disputados: seis oficiales y cuatro amistosos, en los que registró dos victorias, un empate y siete derrotas.

En la Liga de Naciones de Concacaf 2026-2027, Guatemala consiguió victorias como local frente a El Salvador (6-0) y Surinam (1-0), empató sin goles en Paramaribo y cayó frente a Jamaica (3-2). Posteriormente, perdió los dos encuentros de cuartos de final contra Canadá (3-2 y 4-1).

En sus seis compromisos oficiales, la Azul y Blanco anotó 12 goles y recibió 10. Antes de afrontar la competición oficial, el equipo disputó cuatro amistosos internacionales en los que acumuló derrotas consecutivas. Cayó frente a Canadá (1-0), Argelia (7-0), República Checa (3-1) y Ecuador (3-0), resultados que aumentaron las críticas alrededor del rendimiento colectivo.

Al contabilizar los encuentros oficiales y amistosos, Guatemala terminó el año con 13 goles a favor y 24 en contra, un balance que refleja las dificultades defensivas y la irregularidad del equipo durante el período.

Las opiniones tras la eliminación

La eliminación frente a Canadá también generó distintas valoraciones entre exfutbolistas y dirigentes del balompié nacional. Algunos defienden el proceso de Tena y destacan los avances conseguidos, mientras que otros consideran que es momento de establecer nuevos objetivos y acelerar la renovación del plantel.

Edgar Estrada defiende el manejo de los jóvenes

El exguardameta nacional Edgar Eladio Estrada consideró que el trabajo de Tena debe analizarse de manera integral y no únicamente por la reciente eliminación.

"Tena es un gran entrenador y, como cualquier técnico, también comete errores. Pero no se le puede cuestionar tanto por esta eliminatoria, porque sus equipos han sido superiores".

Sobre la incorporación de jóvenes talentos como Matthew Evans y Olger Escobar, Estrada señaló que el entrenador ha manejado sus oportunidades de manera gradual. "Sobre el manejo de Matt Evans y Olger Escobar, creo que los está llevando poco a poco, y eso ha sido muy inteligente. Ponerlos de titulares de inmediato no es tan fácil; si las cosas no salen bien, pueden verse afectados. Los dos tienen condiciones para ganarse un puesto, pero el proceso debe cumplirse por etapas".

Además, recordó la dificultad histórica que ha significado para Guatemala competir por una plaza mundialista. "También se le cuestiona que Guatemala no haya clasificado al Mundial. Pero no es fácil: yo participé en tres eliminatorias mundialistas y la presión es inmensa. Los jugadores están haciendo un buen trabajo con Tena, aunque todavía hay aspectos por mejorar".

Selvyn Ponciano pide definir los objetivos del proceso

Por su parte, el exdefensor Selvyn Ponciano hizo un balance mixto de la gestión del entrenador mexicano y consideró que el proceso ha tenido avances, aunque también aspectos cuestionables.

"Lo importante es tener un balance de los momentos que se han vivido con el profe Tena. Al principio, cuando se estaba adaptando, no se podían esperar grandes resultados. Con el tiempo se fue consolidando un buen equipo, con sus altibajos".

Ponciano considera que el proceso tiene aspectos positivos, aunque también áreas que generan debate. "Si lo ponemos en porcentajes, diría que un 65 % del trabajo del profe Tena ha sido bueno, y el resto es cuestionable, como le pasa a cualquier técnico. Al final, resultados no hemos tenido".

Además, considera que la siguiente etapa debe definir con claridad la dirección del proyecto y dar mayores oportunidades a las nuevas generaciones. "En esta nueva etapa hace falta fijar objetivos claros. Si la Selección quiere renovarse, como han hecho otras selecciones, hay que darles paso a los jóvenes que vienen saliendo. Lo fundamental es definir el objetivo, ser fieles a él y transmitírselo a la gente".

Finalmente, recordó que las responsabilidades van más allá de la figura del seleccionador. "No todo es malo ni todo es bueno. Y no todo es culpa de Tena: también hay una falta de liderazgo en los jugadores, y ahí hay mucha diferencia".

Carlos Figueroa destaca el proceso, pero señala problemas de formación

El exseleccionado nacional Carlos Figueroa también defendió el trabajo del entrenador mexicano y consideró que Guatemala ha conseguido competir ante los principales equipos de la región.

"En líneas generales lo veo bien. Se ha creado un proceso a largo plazo y la selección ha competido contra los grandes del área. Estar entre los ocho o diez mejores de Concacaf siempre ha sido nuestra realidad".

Sin embargo, considera que las limitaciones del futbol guatemalteco no se originan únicamente en la Selección Mayor, sino que están relacionadas con la formación de nuevos jugadores. "Si me preguntas por qué no logramos más, para mí no tiene que ver con la Selección Mayor, sino con cómo producimos mejores futbolistas".

Gerardo Paiz respalda el trabajo del entrenador

Mientras tanto, el presidente de la Federación Nacional de Futbol de Guatemala, Gerardo Paiz, expresó su respaldo al trabajo de Tena y destacó los resultados conseguidos durante su gestión.

"Para mí es un buen técnico. Nos llevó de Liga B a Liga A y ha trabajado muy bien con la Selección desde el principio hasta la fecha. En esta ocasión nos clasificó en el primer lugar de nuestro grupo, siendo el único equipo de Uncaf en avanzar. El año pasado nos llevó a las semifinales de la Copa Oro".

Un nuevo reto para Tena

La eliminación ante Canadá representa un duro golpe para la Selección Nacional, pero también abre una nueva etapa de evaluación para el proceso encabezado por Luis Fernando Tena.

Entre los objetivos inmediatos aparecen la clasificación a la Copa Oro 2027 y la consolidación de una renovación generacional que permita mantener la competitividad internacional.

La presión sobre el seleccionador mexicano será mayor después de no conseguir la clasificación mundialista y quedar eliminado en los cuartos de final de la Liga de Naciones. Sin embargo, su gestión también cuenta con resultados que respaldan parte de su trabajo, como el ascenso a la Liga A y las semifinales de la Copa Oro 2025.

El desafío será convertir esos avances en resultados más consistentes y fortalecer un proyecto que todavía tiene una asignatura pendiente: llevar a Guatemala a una Copa del Mundo.