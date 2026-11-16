La selección de Guatemala cayó 4-1 ante Canadá en Toronto, donde el conjunto canadiense aseguró la serie de cuartos de final de la Liga de Naciones de la Confederación de Norteamérica, Centroamérica y el Caribe de Futbol (Concacaf) con un marcador global de 7-3 y, además de avanzar a las semifinales, clasificó a la Copa Oro del 2027.

Tras la goleada en el BMO Field, uno de los principales señalados por la afición guatemalteca fue el director técnico mexicano Luis Fernando Tena, quien, a pesar de haber logrado maquillar el resultado en el Estadio Manuel Felipe Carrera, fue expuesto por los canucks en la capital de la provincia de Ontario, donde le pasaron por encima.

"Canadá fue muy superior. Nos superaron en cada aspecto y el marcador así lo refleja. Creo que tenemos que mejorar en todo", agregó Tena luego de la derrota en Toronto, al asegurar que los canadienses fueron mejores que sus jugadores, no solo en el BMO Field, sino también en El Trébol, de donde salieron victoriosos frente a la afición local.

"Conforme vamos avanzando pues los rivales se van poniendo más complicados pero nuestro objetivo sigue siendo clasificar a la Copa Oro 2027 y competir de buena manera, como lo hicimos en el 2025", añadió el entrenador mexicano, quien destacó la participación de la Bicolor en el campeonato de hace un año, cuando finalizó tercera.

Tena analiza la eliminación en Canadá

"Aunque sentí que mejoramos en lo futbolístico, individual y colectivamente tenemos que progresar. Contra Canadá nos dimos cuenta de que selecciones como esta nos superan con mucha claridad, pero nuestra prioridad sigue siendo clasificar a la Copa Oro para poder seguir creciendo", argumentó Tena durante su conferencia en Toronto.

"Ahora tenemos que jugar en marzo (fase preliminar de la Copa Oro) el repechaje para clasificar y ya estamos mentalizados en eso. Sé que perdimos la ventaja ante Canadá en Guatemala, pero, en términos generales, hoy por hoy los canadienses son mejores que nosotros", aseguró el mexicano, consciente de la calidad de los contrincantes.

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"Es difícil porque todo lleva tiempo. Tenemos que formar jugadores e irlos acoplando de la mejor manera. Eso nos lleva mucho tiempo y las selecciones como Canadá nos demuestran que nos llevan mucha ventaja. Hay que mejorar la formación de los jóvenes en Guatemala y por eso tenemos que buscar opciones en Estados Unidos", indicó.

"Sé que para estos partidos debemos tener una organización de juego casi perfecta, pero la cuestión positiva es que algunos jóvenes tuvieron más participación y se fueron mostrando. Eso sí, aunque nuestro nivel fue más bajo que el que mostramos ante El Salvador y Surinam en octubre, nuestra mente ya está puesta en marzo", afirmó Tena.

😠🇬🇹 ¡Estamos cansados de tantas excusas! Para Luis Fernando Tena no hay talento para Selección Nacional. #CuadroTitular https://t.co/3fr969wiQn — Fox Deportes Guatemala (@foxdeportes_gt) November 17, 2026

Fase preliminar de la Copa Oro

"Trataremos de tener el mayor tiempo posible a todos los jugadores para llegar de la mejor manera a marzo. No sabemos qué selección nos va a tocar, pero sea quien sea no nos confiamos en lo más mínimo. Sabemos que todo es más complicado en estas fases", argumentó Tena, quien conocerá a su siguiente rival en los próximos meses.

Por último, el estratega mexicano dijo que, aunque Canadá es un equipo muy fuerte, no esperaba que la serie ante los canucks terminara tan dispareja, de manera que los próximos encuentros amistosos de Guatemala servirán para mejorar ciertas debilidades que fueron identificadas tanto en el terreno de juego como en el plano estructural.