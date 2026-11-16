Durante la tarde de este lunes 16 de noviembre, la aerolínea estadounidense United Airlines informó que experimenta una "interrupción generalizada de sus sistemas", tres días después de que un fallo en la red de la Administración Federal de Aviación (FAA) provocara la paralización de vuelos en todo el territorio de los Estados Unidos.

"Somos conscientes de la interrupción generalizada del sistema y nuestros equipos están trabajando arduamente para que todo vuelva a funcionar", indicó United Airlines, en un comunicado en el que la aerolínea de EE. UU. pidió disculpas por los inconvenientes y aseguró que sus equipos trabajan para restablecer el servicio "lo antes posible".

Asimismo, la aerolínea estadounidense con sede en Chicago, Illinois, que opera en seis continentes, pidió a los pasajeros que consulten las actualizaciones sobre sus vuelos a través de su aplicación móvil o de su página web, mientras sus equipos trabajan para resolver el fallo y la interrupción generalizada de sus sistemas en el territorio de EE. UU.

Conforme a lo expuesto por la agencia de noticias EFE, la nueva interrupción se produce después de que un fallo en la red de telecomunicaciones de la FAA obligara a suspender las salidas de vuelos en todo Estados Unidos durante más de cuatro horas el viernes 13 de noviembre, lo que provocó la cancelación de unos 12 mil 462 vuelos.

¿Qué ocurre con United Airlines?

United Airlines sufre una falla generalizada en su sistema que afecta a los vuelos de salida y trabaja para que las operaciones “vuelvan a funcionar lo antes posible”, tres días después de que una inusual paralización de vuelos ordenada por la FAA detuviera las salidas durante horas, a raíz de una inestabilidad en sus sistemas de comunicaciones.

Ante esta situación, el secretario de Transporte, Sean Duffy, ofreció una conferencia para abordar la orden de la FAA de mantener los aviones en tierra y se disculpó con los viajeros, al tiempo que dijo que aún se trabaja para determinar qué salió mal exactamente durante los trabajos de actualización de un viejo sistema de telecomunicaciones.

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Por otra parte, de conformidad con la cadena de noticias estadounidense CNN, la Administración Federal de Aviación está al tanto del incidente y la portavoz de la agencia gubernamental, Hannah Walden, afirmó que United sufre una interrupción tecnológica en sus propios sistemas y “no se trata de un problema con los equipos de la FAA”.

Frente a este escenario, United Airlines dijo que no hay indicios de que la interrupción esté relacionada con un problema de ciberseguridad y que no afecta a los vuelos en curso ni a los de United Express, el nombre comercial de la red de vuelos regionales de la aerolínea, bajo la cual operan SkyWest, Mesa Airlines, Republic Airways y GoJet.

17 centros de control de tráfico aéreo afectados

La FAA, dependiente del Departamento de Transporte y encargada de regular y supervisar todos los aspectos de la aviación civil y del transporte espacial comercial en el país, atribuyó el problema del viernes 13 de noviembre a una inestabilidad en sus sistemas de comunicaciones y radares, que afectó a 17 centros de control de tráfico aéreo.

De acuerdo con la FAA, el incidente provocó la cancelación de unos 12 mil 462 vuelos, aunque no todos estuvieron directamente relacionados con la suspensión nacional causada por las labores de mantenimiento rutinario para trasladar las líneas de telecomunicaciones de un antiguo cable de cobre a fibra óptica, un trabajo "que era sencillo".