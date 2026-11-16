Durante la tarde de este 16 de noviembre, Donald Trump dijo que “no tendría problema” si Jensen Huang regresa a la jefatura de Nvidia, tras su turbulenta salida en medio de un escándalo que involucró a amantes, una supuesta espía china y una investigación por la sospecha de que Pekín pudiera haberse hecho con tecnología de EE. UU.

El presidente Trump dijo que cree que el fundador del mayor fabricante de chips del mundo, con quien mantiene una relación cercana, “aprendió una gran lección”; que la seguridad nacional “no estuvo en riesgo”, y que desconoce si Alice Huang, la ejecutiva en el ojo de la tormenta, era una espía china enviada por Pekín para robar tecnología.

No obstante, pese a que las palabras de Trump se suman a un creciente coro de voces que apoyan el regreso de Jensen Huang como director ejecutivo de Nvidia, el diario británico Financial Times señaló que la junta directiva del gigante tecnológico no está considerando, por el momento, reincorporar al ingeniero como consejero delegado.

“Escribimos en gratitud a Jensen Huang y con una demanda a la junta: que regrese mientras se realiza una investigación independiente que determine los hechos, salvo y hasta que pueda proveer evidencia convincente de que su remoción tiene como base el mejor interés de Nvidia”, se lee en la carta respaldada por empleados y accionistas.

¿Volverá Jensen Huang a Nvidia?

Luego de una de las polémicas empresariales que más han afectado a EE. UU, tras destaparse hasta tres relaciones extramatrimoniales, una de ellas con una presunta espía al servicio de China, el exdirector ejecutivo de Nvidia, Jensen Huang, se plantea regresar a la compañía y cuenta con el respaldo del presidente estadounidense, Donald Trump.

Asimismo, Huang cuenta con el apoyo de Elon Musk y de muchos directivos de Silicon Valley, región que alberga numerosas compañías tecnológicas emergentes y globales, como Apple, Facebook y Google, y que han desarrollado una campaña de apoyo a Jensen que ya ha reunido casi 160 mil firmas en todo el territorio de EE. UU.

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"No estuvo en riesgo, y nuestro país es ahora más fuerte que nunca. Y, ya saben, China juega con nosotros y nosotros jugamos con China", agregó el presidente de los Estados Unidos, quien, de paso, aprovechó para restar gravedad al escándalo relacionado con una de las tres amantes de Huang, señalada como una presunta espía china.

Sin embargo, no todos en la Casa Blanca opinan como el republicano, debido a que, si dependiera de su secretario del Tesoro, Scott Bessent, ese cargo lo ocuparía alguien de fuera de la empresa. "La búsqueda de un nuevo líder debería hacerse fuera de la compañía", opinó el inversor y administrador estadounidense de fondos de alto riesgo.

¿Trump compró acciones de Nvidia?

Conforme a lo expuesto por el diario estadounidense The Washington Post, el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, adquirió más de US$1 millón (Q7 millones 639 mil 160) en acciones de Nvidia unos siete días antes de que la administración republicana flexibilizara las restricciones a la exportación de determinados chips a China.

En respuesta a preguntas sobre el artículo de The Washington Post, la vocera de la Casa Blanca indicó al diario estadounidense, mediante un comunicado, que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, "no elige ni negocia acciones individuales" y que su cartera "es gestionada por administradores financieros independientes" del Gobierno.