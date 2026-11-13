“Mamá cortó a papá”: Niña habría revelado con gestos cómo su madre mató a su pareja en Florida

Durante la tarde del 12 de noviembre, las autoridades de Florida señalaron que una mujer de 36 años degolló a su novio delante de dos niños pequeños, antes de meter el cuerpo en bolsas de basura y dejarlo cerca de un contenedor. Por ello, Isidra Hernández está acusada de asesinato en segundo grado por la muerte de Eugenio Sánchez.

Según una declaración jurada de causa probable para el arresto, dos trabajadores de mantenimiento de los apartamentos Pacífico, en Shenandoah Way, llamaron al 911 alrededor de las 9.20 horas tras sospechar que había un cadáver dentro de una pesada bolsa de basura cubierta de moscas, debajo de la cual también encontraron sangre.

Los agentes que acudieron al lugar abrieron la bolsa y encontraron un cadáver. Rápidamente determinaron que la víctima había fallecido en circunstancias sospechosas, debido a que el hombre presentaba una laceración en el cuello y otros cortes en el lado izquierdo del cuerpo, según consta en el informe de la Policía de Orlando, Florida.

Conforme a lo expuesto en la declaración jurada de los trabajadores de mantenimiento, el cadáver también se encontraba en estado de descomposición, lo que indicaba que había transcurrido un tiempo considerable entre la muerte y el hallazgo del cuerpo de Eugenio Sixto Sánchez Martínez, un inmigrante de origen mexicano de 32 años.

Una niña de 3 años y una madre acusada de asesinar a su pareja

La Policía de Orlando, Florida, también recuperó mantas ensangrentadas, toallas, un cuchillo roto y una sandalia. Sin embargo, otro hallazgo clave fue una pieza de correspondencia con una dirección ubicada a unos 240 metros del contenedor de basura, por lo que los investigadores obtuvieron una orden de registro para la propiedad.

De acuerdo con la cadena de televisión estadounidense Telemundo, al entrar en el apartamento, los agentes de policía encontraron indicios claros de que se había cometido un homicidio, debido a que había sangre en las paredes y en el sofá, cuyos cojines habían sido retirados, según la declaración jurada de los dos oficiales en Orlando, Florida.

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No obstante, los dos agentes policiales encontraron una tarjeta de Transferencia Electrónica de Beneficios (EBT) a nombre de Isidra Bautista Hernández, junto con la licencia de conducir de Eugenio Sixto Sánchez Martínez, a quien reconocieron de inmediato como la víctima cuyo cuerpo había sido encontrado en una bolsa de basura cercana.

Asimismo, mientras los oficiales se encontraban en el lugar, una mujer se les acercó y dijo que tenía información sobre el homicidio. Les comentó que su mamá había estado cuidando durante varios días a los hijos de Bautista Hernández, de 2 y 3 años, cuando escuchó a la hija mayor hablar sobre el presunto asesinato cometido por su madre.

“Mamá cortó a papá”

Según la declaración jurada de la mujer, la niña de 3 años comenzó a llorar y a decir "mamá, corta a papá". Hizo gestos con las manos imitando un corte en sus brazos y también mencionó la basura. Por ello, la niñera declaró que vio a Eugenio Sixto por última vez cuando recogió a los niños y que estaba "ebrio" y "haciendo mucho ruido".

Frente a este escenario, los detectives interrogaron a Bautista Hernández, quien afirmó que su novio se había marchado. Sin embargo, al ver el apartamento limpio, cambió su versión y dijo que lo había matado en defensa propia y que después lo había envuelto en un cable eléctrico y metido en una bolsa de basura y en otra de ropa sucia.

"El Departamento de Policía de Orlando mantiene su compromiso de investigar a fondo los delitos violentos y trabajar incansablemente para identificar y detener a los responsables. Los agentes y detectives seguirán investigando todas las pistas para hacer justicia a las víctimas y sus familias", concluyó la institución en relación con el caso.