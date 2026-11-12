De criminal raso a cabecilla del Clan del Golfo: quién era el “Negro Perea”, abatido en Colombia

Durante la mañana de este 12 de noviembre, el presidente colombiano Abelardo de la Espriella confirmó un nuevo bombardeo contra el Clan del Golfo en Antioquia, después de la Operación Nehemías, que dejó ocho supuestos integrantes de esta organización muertos, entre ellos uno de los cabecillas más buscados de toda Colombia.

El Ejército, la Policía y la Fuerza Aérea de Colombia ejecutaron la Operación Nehemías en la zona rural de Tarazá, en el departamento de Antioquia, contra el Clan del Golfo, durante la cual fueron incautados fusiles, pistolas, minas antipersonal y equipos de comunicación, además de que murió el cabecilla conocido como el "Negro Perea".

"Autoricé un bombardeo contra el Clan del Golfo en Antioquia. ¡Abatido el Negro Perea, uno de los diez cabecillas prioritarios del país!", escribió el presidente Abelardo de la Espriella en su cuenta de redes sociales, tras mencionar que el bombardeo destruyó un campamento que presuntamente se utilizaba para coordinar actividades criminales.

"A los cabecillas de estas organizaciones les advierto: no tendrán escondite ni tranquilidad mientras sigan asesinando, extorsionando y aterrorizando a los colombianos. ¡La ofensiva no se detiene! Vamos a recuperar el control del territorio y a imponer la autoridad del Estado", apuntó De la Espriella en su perfil de X, donde compartió fotografías.

¿Quién era el Negro Perea?

Conforme a lo expuesto por Caracol, una de las principales cadenas de televisión abierta de Colombia, Haminton Mosquera, mejor conocido como el Negro Perea, era el líder de una subestructura del Clan del Golfo en Antioquia y subordinado directo de "Gonzalito", uno de los principales cabecillas de la organización criminal colombiana.

De conformidad con las autoridades, el Negro Perea estaba acusado de ordenar homicidios, desplazamientos forzados y ataques contra la fuerza pública. Por lo tanto, debido a su alta peligrosidad e importancia dentro de la estructura criminal, el Gobierno ofrecía una recompensa de US$1 millón por información que permitiera su captura.

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En este contexto, la Operación Nehemías se convirtió en el octavo bombardeo contra grupos armados ilegales desde que Abelardo de la Espriella asumió el poder, pese a que esta táctica militar continúa siendo objeto de polémica por la posibilidad de afectar a niños, niñas y adolescentes reclutados, según el Instituto de Medicina Legal.

De acuerdo con Caracol, la controversia por los bombardeos comenzó tras el segundo operativo de este tipo, realizado a principios de septiembre en el departamento del Guaviare, al sur de Colombia, en el que tres de los diez fallecidos eran menores de edad: dos de 15 años y uno de 16, quienes habían sido reclutados por el Clan del Golfo.

¡AYER AUTORICÉ UN BOMBARDEO CONTRA EL CLAN DEL GOLFO EN ANTIOQUIA! ¡ABATIDO ALIAS ‘NEGRO PEREA’, UNO DE LOS DIEZ CABECILLAS PRIORITARIOS DEL PAÍS! En la operación NEHEMÍAS, desarrollada en zona rural de Tarazá, nuestro Ejército Nacional, con inteligencia de la Policía Nacional y apoyo de la Fuerza Aérea Colombiana, golpeó a la subestructura Manuel Alexander Ariza Gutiérrez del Clan del Golfo. El resultado preliminar: ocho dados de baja, entre ellos Haminton Mosquera, alias ‘Negro Perea’, cabecilla principal de esta estructura, con más de 20 años de trayectoria criminal y una recompensa de hasta $2.018 millones. Este criminal, subordinado directamente a alias ‘Gonzalito’, era señalado de ordenar homicidios, desplazamientos forzados y ataques contra nuestra Fuerza Pública, incluido el asesinato de un patrullero en Tarazá en 2025. También fueron incautados cinco fusiles, dos pistolas, cuatro minas antipersonal y equipos de comunicación. Además, fue destruido un campamento utilizado para coordinar actividades criminales. ¡SEGUIMOS GOLPEANDO LA CÚPULA DEL CLAN DEL GOLFO, DEBILITANDO SUS FINANZAS Y DESTRUYENDO SU CAPACIDAD CRIMINAL! A los cabecillas de estas organizaciones les advierto: no tendrán escondite ni tranquilidad mientras sigan asesinando, extorsionando y aterrorizando a los colombianos. ¡LA OFENSIVA NO SE DETIENE! VAMOS A RECUPERAR EL CONTROL DEL TERRITORIO Y A IMPONER LA AUTORIDAD DEL ESTADO! ¡Firme por la Patria! ¡Viva Cristo Rey! (A.D.L.E.) 🇨🇴🐅 — Abelardo De La Espriella (@ABDELAESPRIELLA) November 11, 2026

El operativo contra el Negro Perea

"¡Seguimos golpeando la cúpula del Clan del Golfo, debilitando sus finanzas y destruyendo su capacidad criminal!", afirmó el presidente Abelardo de la Espriella, quien mencionó que Haminton Mosquera Palacio, de 49 años, comenzó a ser identificado como el Negro Perea en el 2016, cuando obtuvo sus primeros cargos dentro del clan.

Sin embargo, en la última década aceleró su ascenso hasta asumir como comandante de una compañía de la subestructura y, posteriormente, figurar como cabecilla principal de la estructura, de manera que las autoridades lo señalaban por participar en homicidios, acciones armadas y hechos que afectaron a comunidades de Antioquia.