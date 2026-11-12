”El Canelo no tiene rivales”: El dardo de David Faitelson a Lester Martínez y Terence Crawford

Durante la noche del pasado miércoles 11 de noviembre, el reconocido periodista deportivo, cronista y comentarista de televisión de origen israelí y nacionalidad mexicana, David Faitelson, publicó un mensaje en sus redes sociales en el que asegura que el pugilista Saúl "el Canelo" Álvarez no tiene rivales en el peso supermediano del boxeo.

“Lester Martínez o quien sea. El Canelo no tiene rivales en los supermedianos. Si quiere terminar con gloria su carrera, debe subir con Bivol o sacar del retiro a Crawford. ¿Se imaginan una Canelo-Bivol o una Canelo-Crawford en el Estadio Azteca? Juégatela, Canelo. ¿Qué puedes perder? Dinero te sobra”, agregó David Faitelson en su perfil de X.

Esto se debe a que la relación entre David Faitelson y Saúl Álvarez ha sido una de las rivalidades mediáticas más largas y críticas del deporte en México, pues el periodista ha cuestionado si Canelo domina por ser extraordinario o por falta de oposición, ha llegado a ironizar sobre su lugar en la historia y lo acusó de apoyarse en la mercadotecnia.

A su vez, en la misma publicación, David Faitelson menospreció al boxeador guatemalteco Lester Martínez, campeón interino del Consejo Mundial de Boxeo (CMB), quien, según Mauricio Sulaimán, presidente de una de las cuatro principales organizaciones internacionales de boxeo, no tiene el nivel para enfrentar a Saúl "Canelo" Álvarez.

Lester Martínez o quien sea…”El Canelo” no tiene rivales en los súper medianos…Si quiere terminar con gloria su carrera, debe subir con Bivol o sacar del retiro a Crawford… ¿Se imaginan una “Canelo”-Bivol o una “Canelo”-Crawford en el Estadio Banorte? Juégatela, “Canelo”. ¿Qué puedes perder? Dinero te sobra… — David Faitelson (@DavidFaitelson_) November 12, 2026

Faitelson vs. Canelo

De acuerdo con David Faitelson, el boxeador mexicano Saúl "el Canelo" Álvarez ya no tiene rivales de peso en las 168 libras, por lo que lo retó a enfrentarse nuevamente al ruso Dmitry Bivol o a sacar del retiro al estadounidense Terence Crawford para cerrar su carrera en un gran escenario como el Estadio Azteca, en la Ciudad de México.

Frente a este escenario, las declaraciones de Faitelson llegan luego de que trascendiera que al Canelo le quedarían entre 4 y 5 peleas antes de colgar los guantes, de modo que contempla cerrar su contrato con Riyadh Season en Arabia Saudita y busca una función especial en México, donde se consolidó como uno de los mejores pugilistas.

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"¿Quién puede competir realmente con Canelo en las 168 libras? Hay que reconocerlo: Saúl Álvarez sigue siendo una de las grandes figuras del boxeo mundial. Hoy parece que no hay un rival que pueda ofrecerle una pelea verdaderamente competitiva al boxeador mexicano", agregó David Faitelson en un video publicado en sus redes sociales.

"Pero también hay que preguntarse: ¿Canelo domina porque es extraordinario o porque no tiene enfrente a un rival de su nivel? El debate está abierto. ¿Quién creen que podría ponerlo en verdaderos aprietos?", añadió el periodista mexicano, tras asegurar que "no va a pasar nada con Lester Martínez", quien fue incapaz de derrotar a Mbilli.

¿Quién puede competir realmente con Canelo en las 168 libras? 🥊 Hay que reconocerlo: Saúl «Canelo» Álvarez sigue siendo una de las grandes figuras del boxeo mundial. En las 168 libras, hoy parece que no hay un rival que pueda ofrecerle una pelea verdaderamente competitiva. Pero también hay que preguntarse: ¿Canelo domina porque es extraordinario o porque no tiene enfrente a un rival de su nivel? El debate está abierto. ¿Quién creen que podría ponerlo en verdaderos aprietos? #CaneloAlvarez #Boxeo #BoxeoMexicano #168Libras #BoxeoMundial #ElColorDeFaitelson #DavidFaitelson — David Faitelson (@DavidFaitelson_) November 12, 2026

¿Lester Martínez tiene el nivel para enfrentar al Canelo?

Conforme a lo expuesto por Mauricio Sulaimán Saldívar, presidente del Consejo Mundial de Boxeo, una de las cuatro principales organizaciones internacionales de boxeo, el pugilista guatemalteco Lester Martínez, de 31 años, no tiene el nivel para enfrentar a Saúl "Canelo" Álvarez, pese a que el petenero es el campeón interino del CMB.

"Hay el entendimiento y la costumbre del CMB de evitar al máximo tener retadores oficiales que realmente no estén al nivel del peleador campeón en ese momento. Hay peleadores que son sobresalientes, como Canelo Álvarez, que están fuera del rango, y es por eso que se toman estos tipos de consideraciones", concluyó Sulaimán Saldívar.