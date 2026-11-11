Desapareció durante 24 horas y fue hallado vivo: el caso del bebé enterrado en una jaula de perros

Durante la tarde del pasado martes 11 de noviembre, un bebé de diez meses, identificado por las autoridades estadounidenses como Koah Sharpe, fue encontrado vivo por la policía después de pasar más de 24 horas enterrado en una jaula para perros en un bosque del condado de Lexington, en el estado de Carolina del Sur, Estados Unidos.

Conforme a lo expuesto por la cadena de televisión estadounidense NBC News, el niño había sido secuestrado por su padre, Michael Comer, durante la mañana del pasado lunes 9 de noviembre, cuando la abuela del bebé lo cuidaba. Sin embargo, cuando el padre llegó a la casa, la señora decidió salir de la vivienda por un momento.

Por su parte, el sheriff del condado de Lexington, Bryan Koon, informó que el bebé de 10 meses estaba enterrado vivo, aferrándose a la vida y llorando. "El llanto más alegre que jamás hayas oído, parecido al de un bebé al nacer", afirmó el sheriff, quien mencionó que la jaula, envuelta en una toalla, fue encontrada cerca de la casa del abuelo.

Asimismo, Bryan Koon explicó que la toalla probablemente creó un espacio de aire que permitió que el bebé sobreviviera todo ese tiempo bajo tierra. "Por la gracia de Dios, eso le dio suficiente aire para resistir", señaló la abuela, Patricia Comer, quien contó al sheriff que sintió que algo no estaba bien y decidió regresar rápidamente a su casa.

El rescate del bebé

Al llegar a su casa, Patricia Comer comprobó que su hijo y el bebé habían desaparecido. "Llamalo instinto de madre, no sé qué fue", comentó la abuela a la cadena de televisión estadounidense Telemundo, tras reportar la desaparición e iniciar una búsqueda en la que participaron la Oficina Federal de Investigación (FBI) y la policía local.

Frente a este escenario, más de 100 personas, entre policías, bomberos y otros funcionarios, se sumaron al operativo y a la búsqueda, donde los equipos detectaron tierra removida a unos 50 metros de la casa del abuelo paterno del bebé. Por consiguiente, al excavar, escucharon su llanto y el sheriff Bryan Koon decidió acelerar todo el rescate.

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“Cuando empezaron a cavar, se escuchaba a Koah llorando. Así que, como pueden imaginar, fue una carrera contra el tiempo. Estaba gritando a todo pulmón, lo cual es una buena señal en el mundo de los bebés”, describió el sheriff Bryan Koon, quien mencionó que el bebé fue trasladado a un hospital local, donde recibió atención médica.

De conformidad con Bryan Koon, la jaula de metal, de casi 60 centímetros por lado, estaba enterrada en un pozo poco profundo, de manera que el clima fresco ayudó a la supervivencia del niño. Por otra parte, Michael Comer fue arrestado en el condado de Lexington, acusado de secuestro, después de ser encontrado en un almacén local.

La reacción de la familia

La abuela del bebé, Patricia Comer, expresó su sorpresa y dolor por lo ocurrido. “Nunca esperé esto de él. Siempre fue bueno con Koah pero lo que hizo es pura maldad”, afirmó la madre del detenido, quien mencionó que su hijo vivía con ella tras una reciente estadía en la cárcel y que nunca había mostrado señales de violencia con ellos.

Dadas las circunstancias, Patricia agradeció a la policía y a todos los organismos que participaron en el rescate. “Si hubiera podido evitar esto, habría hecho todo lo posible. Nunca pensé que mi propio hijo haría algo así”, declaró la abuela del bebé, quien tendrá que ceder la custodia total del niño a su madre, cuya identidad no fue revelada.