Detienen a exportero mexicano: ¿A quién acusan de tráficar relojes falsos por casi US$6 millones?

Durante la tarde de este martes 10 de noviembre, la Fiscalía de los Estados Unidos en el Distrito Sur de Texas informó que el exfutbolista mexicano de 45 años, Pedro Hernández-Calderón, fue acusado de participar en una trama internacional de tráfico de relojes falsificados, valorados en casi US$5 millones 400 mil (Q38 millones 209 mil).

Pedro Hernández-Calderón permanece bajo custodia a la espera de nuevos procedimientos penales y durante su primera comparecencia ante el tribunal, se supo que era un exportero profesional que jugó en los clubes mexicanos de futbol Atlas, Santos Laguna y Necaxa, tres equipos históricos de la Primera División de México (Liga MX).

Conforme a lo expuesto en la denuncia penal, las autoridades incautaron cuatro relojes de lujo falsificados el pasado lunes 5 de octubre en Anchorage, Alaska, que tenían como destino un almacén en Laredo, Texas. Por ello, las autoridades de Alaska coordinaron con las fuerzas del orden del sur de Texas para identificar a los responsables.

Frente a este escenario, los cargos señalan que Pedro Hernández-Calderón dirigió un negocio de importación y exportación que recibía relojes falsificados en Laredo, Texas, para enviarlos a clientes en México entre junio de 2025 y octubre de 2026, ya que las autoridades identificaron varios envíos de relojes falsificados a direcciones de ese país.

¿Quién es Pedro Hernández?

Las autoridades estadounidenses también descubrieron fotografías, comunicaciones y registros de envío que documentaban la operación. Además, según la acusación, representantes de fabricantes de relojes de lujo confirmaron que los relojes presentados para su revisión eran falsificados y que fueron vendidos por más de US$5 millones.

Ante esta situación, de ser declarado culpable, Pedro Hernández-Calderón se enfrenta a una pena de hasta 10 años de prisión federal y a una posible multa de US$2 millones (Q15 millones 283 mil), de manera que la Oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas lleva a cabo la investigación.

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Asimismo, con la asistencia de la División de Investigaciones Criminales del Servicio de Impuestos Internos (IRS) y del Servicio Postal de los Estados Unidos, el fiscal federal adjunto Thomas Sekula estará a cargo del caso de Pedro Calderón, conocido como "El Tabla", un exfutbolista profesional mexicano que se desempeñaba como guardameta.

Nacido el 21 de junio de 1981 en la ciudad de Guadalajara, Jalisco, Pedro Hernández Calderón desarrolló una carrera de casi una década en el fútbol mexicano, debido a que comenzó en la categoría de ascenso con los Delfines de Coatzacoalcos en enero de 2003 y, en diciembre de 2005, debutó en el máximo circuito con el Club Santos Laguna.

Former Mexican soccer player charged in $5.4M international counterfeit watch trafficking scheme https://t.co/GGh4xb22tC https://t.co/oKh7oNOqvi — US Attorney SDTX (@USAO_SDTX) November 10, 2026

¿Quién es Pedro Hernández?

En febrero de 2006, Pedro Hernández Calderón pasó a los Rojinegros del Atlas, club donde se formó en fuerzas básicas y posteriormente se desempeñó principalmente como arquero suplente, aunque alcanzó la titularidad durante algunos torneos en octubre de 2009, antes de militar en el Necaxa y finalmente retirarse jugando en Irapuato.

Sin embargo, ahora fue arrestado por autoridades federales que lo señalan por presuntamente operar un negocio de importación y exportación utilizado para introducir réplicas ilegales de relojes de marcas exclusivas, como Rolex, Omega y Patek Philippe, en territorio estadounidense, con el fin de distribuirlas a clientes en todo México.