“Se lo hicieron a Donald Trump y fracasaron”: Pete Hegseth rechaza el intento de destitución

Durante la mañana de este martes 10 de noviembre, el secretario de Guerra de los Estados Unidos, Pete Hegseth, dijo que el juicio político impulsado por un congresista republicano en la Cámara de Representantes es un "espectáculo político" y defendió las operaciones militares iniciadas bajo su liderazgo, principalmente las de Teherán.

"Es un espectáculo político, un manifiesto personal impulsado por el ego y el resentimiento", declaró Pete sobre la iniciativa de Thomas Massie, quien presentó ante la Cámara una lista de acusaciones para iniciar un juicio político contra Hegseth. Por ello, la votación está prevista para el 10 de noviembre y, de aprobarse, pasaría al Senado.

"En cuanto a los cargos en sí: Irán, los carteles, Maduro, Yemen, todo fue una operación legal ordenada por el comandante en jefe y luego por mí, notificada al Congreso y ejecutada por combatientes estadounidenses que cumplieron con su deber", afirmó Hegseth, quien respaldó todas las operaciones y agregó: "Me enorgulleció ejecutarlas".

Por su parte, las acusaciones presentadas por Massie incluyen "la conducción de la guerra contra Irán sin autorización legislativa", los ataques contra embarcaciones de presuntos narcotraficantes, calificados como "ejecuciones extrajudiciales", las operaciones militares en Yemen y la captura de Maduro en Venezuela, cuya legalidad cuestiona.

¿Por qué Trump aún no deja a Hegseth?

Conforme a lo expuesto por la cadena de televisión estadounidense CNN, el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, se muestra firme en su respaldo al secretario de Defensa, Pete Hegseth, en medio del juicio político, debido a que el mandatario republicano presuntamente se está defendiendo a sí mismo de todas esas acusaciones.

Por lo tanto, según diversos analistas estadounidenses, si el presidente Trump despide ahora al exoficial de la Guardia Nacional del Ejército, eso equivaldría a admitir que la guerra contra Irán, de la que Pete Hegseth es el principal defensor del Gobierno, fue un completo error, de modo que su destitución representaría un desastre estratégico.

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"¿Qué ha hecho Pete Hegseth? Ganó la guerra. Él estaba al mando. Ganó la guerra en Venezuela, como dije, en 48 minutos. Fue impecable. Nadie murió. Y ciertamente creo que ha ganado la guerra en Irán, pero sin duda está ganando la guerra", agregó el presidente Donald Trump, quien se está replegando a un círculo íntimo más reducido.

Asimismo, Pete Hegseth es el miembro del gabinete que más conscientemente ha logrado replicar la ideología política del presidente Donald Trump, dado que se atrevió a expulsar a la prensa del Pentágono, libra guerras culturales y cruzadas contra la ideología liberal y parece decidido a lucir el juicio político como una insignia de honor.

¿Hegseth se parece a Trump?

De conformidad con la cadena de televisión estadounidense Univisión, si el presidente Donald Trump rechazara al hombre que rebautizó al Pentágono como el "Departamento de Guerra", estaría destrozando su propia imagen. Por ello, declaró en una entrevista con CBS que no cambiaría nada de las operaciones militares de Pete.

Frente a este escenario, Pete parece estar a salvo de ser destituido de su cargo a corto plazo, ya que resulta improbable alcanzar la mayoría de dos tercios necesaria para condenarlo en un juicio político en el Senado, pese a que Massie declaró que creía que existía "una alta probabilidad" de que Hegseth no llegara a diciembre en el cargo.