Por qué el jefe del Pentágono podría enfrentar un juicio político en EE. UU. y cuál fue su reacción

Este 9 de noviembre, el congresista republicano Thomas Massie presentó artículos de juicio político contra el jefe del Pentágono, Pete Hegseth, con el objetivo de impulsar su destitución.

Massie leyó ante la Cámara de Representantes los artículos en los que fundamenta sus acusaciones contra Hegseth.

Entre las principales acusaciones del congresista contra el funcionario se encuentran «iniciar la guerra con Irán sin la autorización del Congreso» y «no presentar al Legislativo pruebas de una amenaza inminente que justificara una intervención militar».

Massie también acusó a Hegseth de «llevar a cabo ataques ilegales contra sospechosos de narcotráfico», en relación con los bombardeos contra embarcaciones en el Caribe y el Pacífico.

Asimismo, el legislador acusó al jefe del Pentágono de «capturar, sin autorización legal, a Nicolás Maduro y a su esposa, Cilia Flores».

La gestión del secretario de Defensa al frente del Pentágono también ha sido objeto de críticas, debido a las destituciones de varios altos mandos militares, que han generado cuestionamientos entre integrantes de las Fuerzas Armadas y del Partido Republicano.

El congresista republicano Thomas Massie activa el proceso para someter a juicio político al secretario de Defensa estadounidense, Pete Hegseth, para buscar su destitución tras las críticas por la guerra en Irán.https://t.co/jvif9gPG31 — EFE Noticias (@EFEnoticias) November 9, 2026

A pesar de los señalamientos contra Hegseth, funcionarios como el propio presidente Donald Trump han expresado su apoyo al secretario de Defensa.

Incluso, Hegseth calificó su gestión como «un éxito» y señaló que muchas personas buscan minimizar sus logros por «motivaciones políticas».

Durante una intervención ante periodistas en New Hampshire, Hegseth aseguró que el Gobierno del presidente estadounidense, Donald Trump, está «cambiando el destino del mundo por generaciones» y afirmó que en el Pentágono están «orgullosos» de la agenda política de la actual Administración.

«Si alguien quiere cuestionar lo que hicimos en “Epic Fury” o “Rough Rider”, o la captura de Nicolás Maduro, en realidad está cuestionando a las tropas y lo que lograron, algo que es histórico», añadió Hegseth, en referencia a las operaciones militares llevadas a cabo en Irán, Yemen y Venezuela durante el segundo mandato de Trump.

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