De su encuentro con Milei a la misa con 2 millones de personas: los momentos del papa León XIV en Argentina

El papa León XIV llegó el domingo 8 de noviembre a Argentina, donde fue recibido por el presidente Javier Milei, para iniciar una visita que se extenderá hasta el miércoles 11 e incluirá misas multitudinarias en Buenos Aires, Córdoba y Luján, además de encuentros con autoridades, religiosos y fieles, en la primera visita papal al país desde 1987.

En aquella ocasión, hace 39 años, el papa Juan Pablo II llegó a Argentina y participó en actividades con jóvenes y celebraciones religiosas en Palermo, Córdoba y frente a la Basílica de Luján, mientras que el recorrido de León XIV incluirá actividades en la Ciudad de Buenos Aires, Claypole, Córdoba y Luján, localidades y distritos del país.

Por lo tanto, en su primer día, el Papa visitó el Monumento a San Martín, en la plaza homónima, y se reunió con el presidente Milei en el Palacio Libertad, donde sostuvo un encuentro con autoridades, representantes de la sociedad civil y miembros del cuerpo diplomático, con quienes visitó el hospital del Pequeño Cottolengo Don Orione.

Sin embargo, lo mejor llegó este lunes 9 de noviembre, cuando celebró la santa misa en el Monumento a los Españoles, en la avenida del Libertador, en Palermo, el mismo lugar donde el papa Juan Pablo II ofició una misa en 1982, hace 44 años, antes de visitar la Universidad Católica Argentina para un encuentro con el mundo del trabajo.

Mensajes clave de la visita del papa a Argentina

El papa León XIV continuó su visita por el continente americano y, en Argentina, país natal de su antecesor, el papa Francisco, emitió mensajes y llamados clave, pues defendió la dignidad del trabajo, pidió proteger a los trabajadores frente a los riesgos de la inteligencia artificial y destacó la contribución de los movimientos populares.

“La economía debe estar al servicio de la persona, y no la persona al servicio de la economía”, afirmó ante trabajadores, empresarios, miembros de los sindicatos y de los movimientos populares, docentes y demás representantes del ámbito académico, junto con el Episcopado Argentino, en la Catedral Metropolitana de la Santísima Trinidad.

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Frente a este escenario, el papa defendió que la economía debe estar al servicio de las personas y no al revés, advirtió de los riesgos de un modelo laboral que antepone los beneficios económicos a la dignidad de los trabajadores, alertó sobre los riesgos de la inteligencia artificial y reivindicó la contribución de los movimientos populares.

Asimismo, el Papa León XIV resaltó que el ser humano debe ser “el autor, el centro y el fin de toda la vida económico-social” y señaló que el trabajo no puede reducirse a una actividad destinada únicamente a generar riqueza, pues el desempleo constituye “un auténtico drama” para quienes lo padecen en Argentina y en casi todo el mundo.

El papa León reúne a 2 millones en misa en Argentina

Luego de visitar un hogar para personas con discapacidad, el papa León XIV renovó su llamado para que Argentina cuide a sus personas más vulnerables, en un simbólico reproche a las medidas de austeridad de Milei: “El progreso de una nación se mide por la acogida que sabe dispensar a las personas con discapacidad”, agregó el pontífice.

A su vez, en su primera misa en el país, el papa congregó a 2 millones de personas, la mayor asistencia a una celebración litúrgica de León XIV hasta la fecha, en el mismo lugar donde se celebró la última misa papal en Argentina, oficiada por Juan Pablo II, cuando se abordaron temas como el desempleo, la violencia y las adicciones en el país.