Las dos caras de Trump en las memorias de Biden: Una carta afectuosa y el “peso del asalto”

El expresidente estadounidense Joe Biden reveló el contenido de lo que describió como una carta "muy generosa" que su predecesor, Donald Trump, le dejó en el Despacho Oval de la Casa Blanca el 20 de enero del 2021, como muestra de buena voluntad entre los adversarios políticos tras unas elecciones presidenciales muy reñidas.

En un extracto de la carta obtenido por el periódico The New York Times, que se publicará íntegramente en las próximas memorias de Biden, "Promise Me, America" (Promételo, Estados Unidos), Donald Trump elogió el amor del abogado y político demócrata por Estados Unidos y expresó su confianza en la capacidad de liderazgo de Joe.

“Ahora tienes la oportunidad de elegir tu lugar en la historia, y sé que serás fiel a ti mismo y al pueblo estadounidense”, escribió Donald Trump en la carta, fechada el lunes 20 de enero del 2021, cuando Joe Biden juró como presidente de los Estados Unidos y Kamala Harris, como la primera mujer afroamericana en ocupar la vicepresidencia.

“Muchos presidentes han llegado y se han ido simplemente gobernando como republicanos o demócratas. En general, no cambiaron la historia, simplemente fueron arrastrados por su implacable corriente. Esto no te sucederá a ti porque sé cuánto amas al pueblo estadounidense”, continuó Donald Trump antes de entregar la presidencia.

La carta de Trump a Biden

De acuerdo con la agencia de noticias EFE, la carta fue dejada en un sobre dirigido a "46", en referencia al número de Joe Biden en la sucesión de presidentes de Estados Unidos. Además, después de asumir el cargo, el demócrata declaró a la prensa que Trump le había dejado una "carta muy generosa", pero se negó a revelar su contenido.

Sin embargo, cuando la Casa Blanca confirmó la autenticidad de la carta a la cadena NewsNation, afirmó que Joe Biden no hizo caso a las palabras de Trump: "En cambio intentó destruir este país y utilizar el sistema judicial como arma contra sus enemigos políticos. Es una gran vergüenza", declaró Steven Cheung, director de comunicaciones.

Lea más: “Se lo hicieron a Donald Trump y fracasaron” - Pete Hegseth rechaza el intento de destitución

Asimismo, la carta contrasta marcadamente con el trato público que Trump le dio a Biden, a quien atacó repetidamente durante la campaña presidencial antes de negarse a reconocer su derrota electoral. Además, Trump también rompió con la tradición al no asistir a la toma de posesión de Biden, que tuvo lugar después del ataque al Capitolio.

Por consiguiente, en el libro de Joe Biden, que saldrá a la venta el próximo martes 17 de noviembre, el exmandatario demócrata reconoció la contradicción y escribió que era "como si hubiera dos Donald Trump", ya que uno había "desestabilizado profundamente la democracia" y se negó a reunirse con él antes de dejar el cargo presidencial.

Las dos caras de Trump

A su vez, el expresidente Biden lanzó una andanada de críticas contra el presidente Donald Trump en sus memorias, que se publicarán próximamente, al afirmar que cree que los disturbios del Capitolio del 6 de enero del 2021, ocurridos después de que Trump perdiera las elecciones presidenciales, "deberían perseguirlo hasta la tumba".

Por lo tanto, en un extracto publicado por la división de noticias de la cadena estadounidense de radio y televisión ABC, Joe Biden también dijo que Donald Trump no debería haber indultado a los partidarios que irrumpieron en el Congreso en un intento por impedir la certificación de la victoria electoral del demócrata en enero del 2021.