De California hasta Jalisco: Así terminó la búsqueda de “Beto el Mexa”, objetivo del FBI

Durante la tarde del pasado lunes 9 de noviembre, en una operación coordinada de inteligencia, la Policía del Estado de Jalisco detuvo a Alberto Alonso Alencastro, de 27 años, originario de California y conocido con el alias de “Beto el Mexa”, quien figuraba como uno de los objetivos prioritarios de la Oficina Federal de Investigación (FBI).

Conforme a lo expuesto por la Policía del Estado de Jalisco, Alencastro contaba con una orden de aprehensión en Estados Unidos por un homicidio cometido en junio. Por ello, luego de recibir la alerta de las autoridades estadounidenses, las fuerzas policiales desplegaron un operativo estratégico encabezado por la Comisaría de Inteligencia.

Frente a este escenario, el rastreo multiplataforma de la Policía Cibernética permitió ubicar al sospechoso en el municipio de Autlán de Navarro, donde la Unidad de Drones desplegó un operativo para localizar a Alberto Alonso Alencastro, en coordinación con la Dirección de Control y Verificación Migratoria de la Embajada de Estados Unidos.

Ante esta situación, la dependencia federal inició de inmediato las gestiones para su extradición y presentación ante el Tribunal Superior de California, debido a que Alberto Alonso Alencastro es uno de los tres individuos descendientes de inmigrantes ilegales que arremetieron contra un hombre que acababa de ser padre de trillizos.

Objetivo prioritario del FBI

De conformidad con el periodista Joaquín López-Dóriga Velandia, Alberto Alonso Alencastro y los otros dos individuos presuntamente confundieron al padre de los trillizos con un presunto ladrón de vehículos pesados al momento de atacarlo. Por ende, según las investigaciones federales, los tres huyeron para ocultarse en México.

Sin embargo, Alencastro, alias "Beto el Mexa", fue detenido por agentes de la Policía del Estado de Jalisco en el municipio de Autlán de Navarro, ya que, el sospechoso, identificado como objetivo prioritario por el FBI, tenía una orden de captura vigente por el delito de homicidio, emitida en su contra por un tribunal estatal de California.

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Además, según el Instituto Nacional de Migración (INM), Alencastro es originario del estado de California y su detención se derivó de un operativo de rastreo que permitió localizarlo en la localidad de La Lima, municipio de Autlán de Navarro, en el sur de Jalisco, donde los policías confirmaron su identidad por medio de la Embajada de EE. UU.

Por lo tanto, Alberto Alonso Alencastro está acusado de participar en la privación de libertad y el posterior asesinato de Avtar Singh, cuyo cuerpo fue encontrado en el lago Berryessa, luego de que se reportara su desaparición en febrero en la comunidad de Tracy, cerca de un templo del sijismo, una religión monoteísta originaria de la India.

¿Quién era Avtar Singh?

De acuerdo con el sheriff del condado, Patrick Withrow, Singh no era el objetivo original de sus asesinos, quienes “estaban buscando otro tema y cuando él no les dio las respuestas que estaban buscando, presuntamente reaccionaron negativamente”, por lo que el cadáver fue localizado después de que su esposa reportara su desaparición.

“Avtar era una persona muy agradable, humilde, honesta, trabajadora, puntual, además de que era un muy buen cocinero, esposo y padre”, concluyó la cónyuge, quien en marzo llegó a su casa y encontró a sus trillizos solos, pero ilesos, por lo que solicita que se detenga a los presuntos cómplices de Alberto: Alfonso Arellano y Antonio Segura.