De Trump a Argentina: Tensiones con Irán por el programa nuclear y la declaración de terrorismo

Durante la mañana de este 11 de noviembre, Irán designó a la Armada y a la Fuerza Aérea de Argentina como organizaciones terroristas, en respuesta al Gobierno de Javier Milei, que en octubre declaró como tal a la Guardia Revolucionaria de Irán, al alegar el papel de la entidad paramilitar en los atentados contra la Embajada de Israel.

"El Gobierno de la República Islámica de Irán, en virtud del principio de reciprocidad y la Ley de Medidas Recíprocas en Respuesta a la Designación del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica, declara que la Armada y la Fuerza Aérea Argentina quedan comprendidas en el ámbito de dicha ley", confirmó el Ministerio de Exteriores iraní.

Frente a este escenario, Teherán explicó que dio el paso en respuesta a un acto hostil contrario a los principios del derecho internacional y que actuó conforme a la ley, que establece que todos los países que respalden la decisión de EE. UU. de designar al Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica como terrorista estarán sujetos a medidas.

Asimismo, la diplomacia iraní aseguró que el Gobierno argentino será responsable de las consecuencias derivadas de esta medida, ya que Argentina, a través de un decreto presidencial, estableció que la Guardia Revolucionaria Islámica sería considerada terrorista y justificó la decisión con informes que acreditan actividades ilícitas y terrorismo.

Amenazas de Irán al secretario del Tesoro

Conforme a lo expuesto por el periódico estadounidense The New York Times, el secretario del Tesoro de los Estados Unidos, Scott Bessent, estaría viviendo en una base militar estadounidense tras recibir amenazas de muerte, presuntamente por parte de Irán, por lo que se trasladó de su residencia en Washington junto con sus familiares.

Ante esta situación, los servicios de inteligencia de los Estados Unidos advirtieron que la conspiración de Irán contra funcionarios y ciudadanos estadounidenses alcanzó una fase avanzada, debido a que el secretario del Tesoro es responsable de aplicar diversas sanciones contra Irán mediante una estrategia destinada a presionar a Teherán.

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“El secretario no se dejará intimidar por las amenazas del régimen iraní y mantiene su compromiso de llevar a cabo la operación y mantener el bloqueo, medidas que, en conjunto, están hundiendo la economía de Irán”, agregó un vocero del Tesoro sobre las sanciones económicas contra Irán y el bloqueo de los principales puertos del país.

Sin embargo, de conformidad con la cadena de televisión estadounidense CNN, la preocupación por la seguridad de Scott Bessent aumentó luego de que se informara que el funcionario adquirió una mansión por US$12 millones (Q92 millones 753 mil), lo que permitió a Irán geolocalizar la vivienda del secretario del Tesoro de Estados Unidos.

Irán no exportará su material nuclear en un posible acuerdo con EE. UU.

El secretario del Consejo Supremo de Seguridad Nacional de Irán, Mohsen Rezaei, afirmó que Irán no permitirá que ni una sola partícula de uranio enriquecido salga del país, en desafío a la antigua exigencia del Gobierno de Estados Unidos de que el material nuclear sea enviado al extranjero como parte de un posible acuerdo entre ambos.

“Hemos informado a nuestros amigos rusos que los materiales enriquecidos permanecerán dentro de Irán y que nosotros mismos los utilizaremos”, dijo en una entrevista con el canal de noticias libanés Al Mayadeen, luego de reunirse con el presidente de Rusia, Vladimir Putin, durante la visita en la que entregó un mensaje del líder supremo.