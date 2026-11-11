¿Lester Martínez contra Saúl Álvarez? Lo que dice el entrenador del “Canelo” y el papel de Crawford

Conforme a lo expuesto por RÉCORD, un reconocido medio de comunicación deportivo de México, el boxeador mexicano Saúl "el Canelo" Álvarez no peleará contra el guatemalteco Léster Martínez, debido a que el tapatío presuntamente rechazó el combate obligatorio por el título supermediano del Consejo Mundial de Boxeo (CMB).

Luego de recuperar el cetro ante el boxeador camerunés Christian M'billi, Saúl "el Canelo" Álvarez buscará la revancha con el exboxeador profesional estadounidense Terence Crawford, por lo que el pugilista guatemalteco "no es del agrado" del equipo del mexicano, quien también buscará una pelea con el ruso Dimitry Bivol en el 2027.

Esto presuntamente se confirmó después de la Convención 2026 del Consejo Mundial de Boxeo, cuando el entrenador de Álvarez, Eddy Reynoso, habló sobre el panorama que se abría para el tapatío, pese a que Léster Martínez apuntaba a ser el próximo rival del Canelo por ser el retador obligatorio al título y mantener un récord invicto.

Hasta este momento, el guatemalteco de 31 años, originario de Melchor de Mencos, Petén, mantiene un récord profesional invicto en la categoría de peso supermediano, con 21 victorias, un empate y 17 nocauts. Además, Léster Martínez ostenta el título de campeón mundial interino de peso supermediano del Consejo Mundial de Boxeo.

Lester Martínez reclama pelear con Canelo

Según Sports Illustrated, una reconocida revista y plataforma de periodismo deportivo estadounidense, Léster Martínez llegó a la Convención del CMB con un objetivo: conseguir que el organismo le garantizara una oportunidad de disputar el campeonato supermediano que Saúl Álvarez recuperó el 31 de octubre ante Christian Mbilli.

“Somos los retadores obligatorios y tenemos el derecho a disputar ese título absoluto”, afirmó el guatemalteco, campeón interino de las 168 libras, durante un encuentro con los medios, luego de recordar que el campeonato interino existe para abrir el camino hacia el título absoluto y que eso es lo que planteará ante los dirigentes del CMB.

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“Si se nos da la oportunidad, vamos a hablar para que se haga lo que ellos dicen”, explicó el guatemalteco, quien defendió su cinturón en agosto, cuando noqueó a Luka Plantic en el décimo asalto. También se enfrentó a Mbilli, con quien empató en el 2025. Sin embargo, el CMB todavía no ha ordenado una pelea entre Martínez y el Canelo.

Frente a este escenario, Léster Martínez tampoco quiere esperar a que el Consejo Mundial de Boxeo (CMB) decida y, cuando le preguntaron por un posible combate en febrero del 2027, declaró estar listo para asumirlo: “Estamos listos desde antes de tener una pelea, desde antes de que nos confirmen una pelea”, señaló el guatemalteco.

El papel de las cuentas pendientes con

“Si es para febrero, pues vamos a iniciar con el pie derecho, con una gran pelea y con una gran victoria. Me imagino ante Canelo una pelea bastante atractiva, bastante llamativa, donde me levanten la mano a mí como ganador”, anticipó Martínez sobre el combate, luego de viajar a Arabia Saudita para ver el triunfo de Álvarez sobre Mbilli.

No obstante, Eddy Reynoso, entrenador del "Canelo", habló en la misma convención de otras prioridades, como una revancha con el estadounidense Terence Crawford y una unificación de títulos, con marzo como fecha tentativa para el regreso, aunque reconoció que Martínez merece una oportunidad de disputar el título absoluto del CMB.