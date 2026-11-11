Pochettino podría dejar a EE. UU: Manchester United ya habría iniciado contactos para ficharlo

Conforme a lo expuesto por la cadena ESPN, el Manchester United comenzó contactos con los representantes del director técnico argentino Mauricio Pochettino para reemplazar al actual entrenador inglés Michael Carrick, quien este miércoles 11 de noviembre dirigió el entrenamiento de los Diablos Rojos en el centro de Carrington.

Sin embargo, aunque el entrenador argentino firmó el lunes 31 de agosto una extensión de su contrato con la selección de EE. UU. hasta la Copa Mundial del 2030, ESPN informó que el técnico de 54 años, nacido en Santa Fe, estaría dispuesto a incorporarse a los Red Devils, quienes ocupan el antepenúltimo lugar en la Premier League.

Dadas las circunstancias, este miércoles 11 de noviembre habrá una reunión en el Principado de Mónaco entre las principales autoridades deportivas del Manchester United, el accionista minoritario sir Jim Ratcliffe, el gerente Omar Berrada y el director deportivo Jason Wilcox, en la que el futuro de Carrick al frente del equipo será el tema central.

Frente a este escenario, se prevé que el técnico inglés de 45 años será despedido como consecuencia de un difícil comienzo de la actual temporada, que tiene al equipo en los puestos de descenso de la Premier League después de 10 partidos y que regresará a las canchas el 22 de noviembre, cuando visite Anfield para enfrentar al Liverpool.

Pochettino negocia con el Manchester United

Ante esta situación, el Manchester United ha comenzado conversaciones con el seleccionador de Estados Unidos, Mauricio Pochettino, sobre la posibilidad de sustituir a Carrick como entrenador, dado que el inglés está bajo presión después de que el club del norte de Inglaterra registrara su peor inicio de temporada en los últimos 40 años.

Al igual que ESPN, la cadena de televisión británica BBC asegura que el futuro de Carrick se decidirá este miércoles 11 de noviembre en una reunión a la que asistirán el influyente accionista Jim Ratcliffe, el gerente ejecutivo Omar Berrada y el director deportivo Jason Wilcox, quienes presuntamente se inclinan por destituir al técnico inglés.

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Por lo tanto, en caso de destitución, Pochettino parece ser la primera opción para sustituirlo, dado que el argentino de 54 años tiene una amplia experiencia en la Premier League tras sus etapas al frente del Southampton, Tottenham y Chelsea, por lo que no es la primera vez que su nombre aparece como posible entrenador en Manchester.

No obstante, Pochettino firmó el pasado lunes 31 de agosto una ampliación de su contrato para continuar al frente de la selección de Estados Unidos hasta la Copa Mundial del 2030, de modo que el Manchester United debería pagar una compensación a la federación estadounidense por la cláusula de rescisión de US$10 millones (Q76 millones).

El Manchester United busca entrenador

De conformidad con Sky Sports News, un canal de televisión por suscripción británico especializado en deportes, otros entrenadores considerados por la dirigencia del Manchester United son Eddie Howe, Julian Nagelsmann, Kieran McKenna y Fabian Hürzeler, pero fuentes señalaron que se busca a alguien con mayor experiencia.

En este caso, el Manchester United dispone de las dos semanas del parón internacional para resolver su situación en el banquillo antes de regresar a la competición contra el Liverpool el próximo domingo 22 de noviembre, de manera que la posibilidad de que Mauricio Pochettino llegue al noroeste de Inglaterra ha cobrado mucha fuerza.