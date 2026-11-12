¿Qué pasa si Guatemala le gana a Canadá en la Liga de Naciones? El camino hacia la Copa Oro

La selección de Guatemala recibirá a la escuadra de Canadá el próximo viernes 13 de noviembre en el Estadio Manuel Felipe Carrera, conocido como El Trébol, para disputar el partido de ida de los cuartos de final de la Liga de Naciones 2026-2027 de la Confederación de Norteamérica, Centroamérica y el Caribe de Futbol (Concacaf).

Los dirigidos por el técnico mexicano Luis Fernando Tena debutarán en esta instancia, debido a que en las cuatro ediciones anteriores la Azul y Blanco no había logrado clasificar a la ronda en la que compiten las ocho mejores selecciones de la región y en la que también participan México, Jamaica, Haití, Panamá, Curazao y Estados Unidos.

Frente a este escenario, además de poder avanzar a las semifinales de la Liga de Naciones, conocidas como Final Four, que se disputarán en el SoFi Stadium de Los Ángeles, California, en marzo del 2027, Guatemala y Canadá lucharán por la clasificación directa a la Copa Oro, el torneo internacional de selecciones más importante de la Concacaf.

Sin embargo, la llave entre guatemaltecos y canadienses no se definirá en El Trébol el próximo viernes 13 de noviembre, sino el lunes 16 de noviembre en el BMO Field de Toronto, donde los canucks intentarán vengarse de la eliminación en los cuartos de final de la Copa Oro 2025, cuando la Bicolor los derrotó en la histórica tanda de penales.

¿Qué pasa si Guatemala gana?

Si la selección de Guatemala supera a Canadá en los cuartos de final de la Liga de Naciones 2026, clasificará directamente a la Copa Oro 2027 y avanzará, por primera vez en su historia, a las semifinales de la competición, conocidas como Final Four, que se disputarán en el SoFi Stadium de Los Ángeles, California, del 25 al 28 de marzo del 2027.

Por su parte, la escuadra canadiense, al quedar fuera del campeonato, se vería obligada a disputar la fase preliminar de la Copa Oro 2027, que se jugará del 25 al 30 de marzo y en la que se definirán las últimas siete selecciones que clasificarán a la fase de grupos del torneo internacional de selecciones más importante de la Concacaf.

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Esa ronda incluye a los cuatro equipos provenientes del repechaje Play-In (Liga C) de la Liga de Naciones, a los cuatro perdedores de los cuartos de final de la Liga A, a los equipos que ocuparon el tercer y cuarto lugar de los grupos de la Liga A y a los dos mejores segundos lugares de la Liga B, por lo que aquí se definirán los últimos boletos.

Por lo tanto, los siete clasificados en la fase preliminar se unirán a los cuatro semifinalistas del Final Four de la Liga A de la Liga de Naciones 2026, a los cuatro ganadores de grupo de la Liga B (Guyana, Barbados, Cuba y San Vicente y las Granadinas) y a la selección de Arabia Saudita, que también fue invitada por la Concacaf en la edición 2025.

¿Cuándo es la Copa Oro?

La próxima Copa Oro se disputará del jueves 17 de junio al domingo 11 de julio del 2027 en los Estados Unidos, con un formato de 16 equipos divididos en dos grupos de ocho selecciones cada uno (incluida la invitada Arabia Saudita), de manera que Guatemala intentará superar su histórica participación del 2025, cuando quedó tercera.

Por consiguiente, según la Concacaf, en la Copa Oro 2027 se dejará atrás el formato de cuatro grupos y se adoptará uno de dos grupos de ocho equipos, por lo que cada selección jugará cuatro partidos en la fase de grupos contra rivales determinados mediante una matriz de rangos, y los cuatro primeros avanzarán a la fase de eliminación.