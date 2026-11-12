8 muertos, dos de ellos niños, y 19 heridos: ¿Qué se sabe del derrumbe del edificio en Nueva York?

Conforme a lo expuesto por el alcalde de la Ciudad de Nueva York, Zohran Mamdani, al menos ocho personas perdieron la vida por el derrumbe de un edificio de tres plantas en Brooklyn, mientras los equipos de rescate trabajan para localizar a personas bajo los escombros en este distrito, situado en el extremo occidental de Long Island.

"Los trabajadores de rescate han pasado la noche del pasado miércoles 11 de noviembre buscando en el lugar del derrumbe del edificio de Brooklyn, trabajando en condiciones extremadamente peligrosas para encontrar y salvar a cualquiera que aún pueda estar atrapado", escribió Zohran Mamdani en un mensaje en sus redes sociales.

Frente a este escenario, el número de heridos pasó de 17 a 19, según informaron las autoridades municipales, y al menos siete de ellos son menores de edad, debido a que el inmueble se vino abajo con los residentes en su interior y cayó sobre un edificio adyacente en construcción, lo que provocó que varias personas quedaran atrapadas.

"Las operaciones de rescate continúan en curso", añadió el edil de 35 años, quien expresó sus condolencias a las familias y seres queridos de los afectados y pidió a los vecinos de la gran manzana que se mantengan alejados de la zona, considerando que Brooklyn es el distrito más poblado de Nueva York y uno de los más grandes del país.

¿Qué se sabe hasta el momento?

La jefa del Departamento de Bomberos de Nueva York (FDNY), Lillian Bonsignore, afirmó en una rueda de prensa este 12 de noviembre, tras el suceso, que el rescate será "largo" y explicó que se han desplegado 260 miembros del personal de emergencias, además de una unidad canina, para localizar a la mayor cantidad posible de personas.

"No sabemos cuántas personas siguen en la zona del derrumbe, y esta será una operación prolongada", afirmó Lillian Bonsignore, quien prevé que Zohran Mamdani comparezca de nuevo para ofrecer más detalles, ya que, en octubre, el distrito de Brooklyn registró otra tragedia, cuando 6 personas murieron en un incendio en el barrio.

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Ante esta situación, la jefa del Departamento de Bomberos de Nueva York advirtió que la retirada de los escombros supone un procedimiento "extremadamente peligroso" debido al riesgo de que el edificio adyacente también se desmorone, por lo que la policía permanecerá desplegada durante varios días mientras se retiran los escombros.

"Me duele el corazón por las familias que perdieron a un ser querido en el derrumbe del edificio ocurrido en Brooklyn. Los tengo presentes en mis pensamientos y rezo por todos los afectados", dijo la gobernadora de Nueva York, Kathy Hochul, quien expresó su solidaridad con las víctimas del derrumbe ocurrido en Flatbush Avenue, Brooklyn.

¿Qué provocó el desplome?

De conformidad con la cadena de televisión estadounidense CNN, una de las principales líneas de investigación está relacionada con las excavaciones que se realizaban en el terreno contiguo al edificio derrumbado, dado que los trabajadores de la construcción vecina contaban con permisos para levantar un inmueble de al menos tres plantas.

Asimismo, los registros de la ciudad reflejan que el proyecto vecino había recibido anteriormente una orden de suspensión de trabajos por irregularidades relacionadas con las labores de demolición y que, en octubre, la alcaldía neoyorquina había emitido una orden y una multa de US$10 mil por demoliciones no autorizadas en ese terreno.