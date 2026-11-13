Derrumbe de edificio en Nueva York: quiénes son las víctimas, qué provocó el colapso y qué se sabe

Las autoridades de Nueva York investigan qué causó el mortal derrumbe de un edificio de tres pisos en Brooklyn, mientras que el alcalde, Zohran Mamdani, prometió exigir que cualquier responsable rinda cuentas “plenamente”. Por ello, las policía municipal inspecciona unos 100 lugares en toda la ciudad vinculados con el sitio del derrumbe.

De conformidad con la cadena de televisión estadounidense CNN, los equipos de rescate concluyeron la búsqueda entre los escombros y, durante la mañana de este viernes 13 de noviembre, determinaron que no quedaban sobrevivientes por rescatar, pese a que las fuertes lluvias y tormentas eléctricas obstaculizaron la compleja operación.

Frente a este escenario, la Policía identificó a las ocho personas fallecidas: dos ciudadanos ecuatorianos, tres colombianos y un guatemalteco. Por su parte, el Ministerio de Relaciones Exteriores (Minex), por medio del Consulado General de Guatemala en Nueva York, brinda acompañamiento y asistencia consular a los familiares del connacional.

De acuerdo con el Ministerio de Relaciones Exteriores (Minex), el connacional de 26 años, originario de Totonicapán, se encuentra entre las víctimas mortales del colapso de un edificio residencial ocurrido el 11 de noviembre en el barrio de Flatbush, Brooklyn. Por eso, la misión consular efectuó gestiones ante la Oficina del Médico Forense.

Brooklyn exige que se rindan cuentas

En el barrio de Flatbush, hogar de diversas comunidades inmigrantes, seis adultos y dos niños murieron y más de una docena de personas resultaron heridas tras el derrumbe de un edificio de tres plantas y uso mixto, ocurrido durante el Día de los Veteranos, un feriado nacional, por lo que muchas familias permanecieron en sus hogares.

“Quiero tomarme un momento para recordar intensamente a quienes hemos perdido. Eran nuestros amigos y vecinos, padres e hijos, familias jóvenes que construían sus vidas en nuestra ciudad e inmigrantes de México, Colombia, Ecuador y Guatemala”, declaró el alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, a los periodistas el 12 de noviembre.

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Ante esta situación, los vecinos y otros curiosos se agolparon en la acera mientras se utilizaba maquinaria de construcción para retirar los escombros del lugar. Por su parte, familias de la localidad, clérigos y grupos comunitarios se reunieron para apoyarse mutuamente y exigir que se rindieran cuentas por las condiciones de las viviendas.

“En este país, todos debemos cuidarnos los unos a los otros. No importa de dónde vengas”, manifestó Leonor Yupa, quien cayó de rodillas cuando un reportero de un medio de comunicación en español le informó que su hijo ecuatoriano se encontraba entre las ocho personas que perdieron la vida en el derrumbe del edificio en Nueva York.

Nueva York exige responsabilidades

Conforme a lo expuesto por la cadena de televisión estadounidense Univisión, el Departamento de Edificios aún no ha determinado la causa del derrumbe del inmueble construido en 1930, mientras las autoridades neoyorquinas continúan investigando y surge nueva información sobre la historia del edificio y su proceso de construcción.

El alcalde prometió que cualquier responsable rendirá cuentas, mientras las autoridades inspeccionan 100 lugares de la ciudad relacionados con el sitio del derrumbe, dado que se detectaron grietas en la fachada del edificio durante el proceso de obtención de permisos para construir en el lote adyacente, hacia donde se extendió el derrumbe.