Fútbol Nacional
Guatemala vs. Canadá en la Liga de Naciones: ¿Podrá la Azul y Blanco dar el golpe en El Trébol?
A pesar de la dificultad, la selección de Guatemala debe luchar intensamente en casa para evitar llegar al partido de vuelta en Canadá bajo presión.
La selección de Guatemala recibirá a la escuadra de Canadá en El Trébol. (Foto: Prensa Libre)
El Profe analizó el próximo partido de la selección de Guatemala ante Canadá en los cuartos de final de la Liga de Naciones, debido a que la escuadra canadiense cuenta con figuras internacionales de alto nivel, como Alphonso Davies, del Bayern Múnich; Jonathan David, del Atlético de Madrid, y Tajon Buchanan, del Villarreal, entre otros.
La ida de los cuartos de final del campeonato se jugará el próximo viernes 13 de noviembre en el Estadio Manuel Felipe Carrera, conocido como El Trébol, de manera que la serie ante los canadienses es crucial no solo por el pase a las semifinales de la Liga de Naciones 2026, sino también porque otorga el boleto directo a la Copa Oro 2027.
Frente a este escenario, la ausencia de William Jehú Fajardo para el partido de ida, debido a la acumulación de tarjetas amarillas, representa un reto significativo para la Azul y Blanco en el enfrentamiento ante uno de los equipos más fuertes de la Concacaf, dado que Canadá alcanzó los octavos de final del Mundial 2026, del que fue anfitrión.
Sin embargo, el Profe enfatiza que, a pesar de la dificultad, el conjunto guatemalteco debe luchar intensamente en casa para evitar llegar al partido de vuelta en Toronto bajo presión o con la necesidad de un "milagro" en el torneo, tan complejo como inquietante, en el que todo se definirá en el BMO Field el próximo lunes 16 de noviembre.
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