De Alemania al Trébol: Alphonso Davies, la estrella del Bayern que jugará contra Guatemala

La selección de Guatemala enfrentará a Canadá este viernes 13 de noviembre, a las 20.00 horas, en el estadio Manuel Felipe Carrera, mejor conocido como El Trébol, para disputar el partido de ida de los cuartos de final de la Liga de Naciones 2026 de la Confederación de Norteamérica, Centroamérica y el Caribe de Futbol (Concacaf).

Ambas escuadras llegarán al recinto deportivo de la zona 7 capitalina con la esperanza de conseguir un resultado favorable antes del partido de vuelta, que se llevará a cabo el próximo lunes 16 de noviembre en el BMO Field de Toronto, ya que la serie no solo otorga el pase a las semifinales del torneo, sino también un boleto a la Copa Oro 2027.

Frente a este escenario, la llave es de vital importancia para ambos, principalmente para la Azul y Blnaco, que disputará por primera vez en su historia los cuartos de final de la Liga de Naciones, en un encuentro que se llevará a cabo en la casa de Municipal, tras no haber logrado avanzar a la ronda de los ocho mejores en las ediciones anteriores.

Sin embargo, enfrente tendrá a una escuadra plagada de figuras, debido a que la mayor estrella de Canadá está de vuelta: Alphonso Davies fue incluido oficialmente en la convocatoria de 23 jugadores para los partidos de cuartos de final de la Liga de Naciones de la Concacaf contra Guatemala, que se disputarán el 13 y el 16 de noviembre.

Alphonso Davies: La estrella del Bayern de Múnich

La estrella canadiense de 26 años, Alphonso Davies, se ha convertido en un nombre muy conocido como lateral izquierdo del Bayern de Múnich, donde, a lo largo de los últimos ocho años, ha demostrado su velocidad y capacidad de regate con resultados letales al servicio del gigante alemán, con el que conquistó la Champions en el 2020.

No obstante, aunque Alphonso Davies es sinónimo de excelencia en la posición de lateral izquierdo, el canadiense llegó al Bayern como una joven promesa que se desempeñaba en posiciones más adelantadas, por lo que fue fichado por el club muniqués con la intención de que se convirtiera en el extremo izquierdo titular del equipo.

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A pesar de eso, el destino intervino y el Bayern situó a Davies como lateral izquierdo, posición de la que el canadiense terminó adueñándose durante casi una década. Desafortunadamente, Alphonso ha sufrido numerosas lesiones y no ha disputado un juego completo con Canadá desde 2025, cuando sufrió la rotura del ligamento cruzado.

Pese a todo, ahora Davies está de nuevo en plena forma y, en un giro del destino, el Bayern ha utilizado al canadiense como extremo con bastante frecuencia desde el comienzo de la temporada. Por lo tanto, aunque sigue siendo considerado principalmente un lateral, ha jugado en posiciones más adelantadas en algunos compromisos.

¿Jugará Davies contra Guatemala?

Davies está listo para regresar a su selección nacional y el director técnico de Canadá, el estadounidense Jesse Marsch, tendrá que considerar si continúa utilizando al futbolista como lateral, posición en la que es considerado un jugador de clase mundial, o si lo ubica en una posición más adelantada para aprovechar su capacidad ofensiva.

Ahora bien, la última vez que vimos a Davies con la camiseta de Canadá fue en los dieciseisavos de final de la Copa del Mundo contra Sudáfrica, cuando ingresó al terreno de juego durante los últimos 15 minutos, por lo que el lateral se ha perdido los últimos cuatro partidos con su selección, ante Marruecos, Chile, Perú y los Estados Unidos.

Ante esta situación, en Guatemala se desconoce si Alphonso Davies está al 100% de su capacidad, pese a que ha sido tan peligroso como siempre para el Bayern, tanto como lateral como extremo. Por ende, la Bicolor tendrá que preocuparse por otras figuras, como Jonathan David, del Atlético de Madrid, y Tajon Buchanan, del Villarreal.