Una nueva caravana de más de 100 migrantes partió a pie de Honduras hacia los Estados Unidos este lunes 16 de noviembre, de manera que el grupo llevaba mochilas y agua para el largo viaje, pese a las advertencias del presidente estadounidense, Donald Trump, de que se mantuvieran alejados de la frontera de la nación norteamericana.

Los migrantes, algunos con niños en brazos, salieron de la terminal de autobuses de San Pedro Sula, en el norte del país, con el objetivo de llegar a Corinto, en la frontera con Guatemala. "Nos vamos con la intención de trabajar", dijo a Univisión, Alex Vallecillo, un albañil de 18 años que deja a su esposa y a su hijo de 11 meses en Honduras.

"Con la situación actual, es imposible salir adelante", lamentó Alex Vallecillo, tras mencionar que el destino final de la caravana es Estados Unidos, pese a que Trump, quien perdió el control de ambas cámaras del Congreso en las elecciones de mitad de mandato del 3 de noviembre, mantiene una política represiva contra la migración irregular.

Frente a este escenario, Donald Trump amenazó con duplicar los aranceles a México si no logra detener a los migrantes y la Embajada de EE. UU. en Tegucigalpa también advirtió que las caravanas que "crucen ilegalmente" se enfrentarán a consecuencias legales, debido a que las personas interceptadas enfrentan una deportación inmediata.

"EE. UU. no ha cambiado"

"Las leyes no cambiaron después de las elecciones del 3 de noviembre", publicó en X la Embajada de Estados Unidos en Tegucigalpa, luego de que los migrantes dijeran que "Trump es una mala persona" y que "todos esperaban los resultados de las elecciones al Congreso de EE. UU. para recibir un poco de ayuda" en territorio estadounidense.

Ante esta situación, otra caravana de alrededor de mil centroamericanos llegó a México el sábado 14 de noviembre, mientras que un grupo de unos 100 migrantes fue dispersado por las autoridades mexicanas el domingo 15 de noviembre. Por su parte, la presidenta Claudia Sheinbaum declaró que "ya no había caravanas" hacia EE. UU.

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Dadas las circunstancias, según la presidenta Sheinbaum, México ha desarticulado 24 caravanas desde el regreso del magnate neoyorquino al poder en 2025. Sin embargo, muchos tienen la esperanza de que se relajen las medidas contra los migrantes de la Administración Trump, tras la derrota republicana en las elecciones de medio término.

Por esa razón, más de 250 migrantes hondureños y nicaragüenses intentan cruzar este lunes 16 de noviembre hacia Guatemala por el punto fronterizo de Corinto, en el norte de Honduras, como parte de una caravana, la cuarta organizada en lo que va del 2026, con el objetivo de llegar a Estados Unidos y luchar por un futuro mucho mejor.

La cuarta caravana del 2026

La defensora de derechos humanos, Itsmania Platero, dijo a la agencia de noticias EFE que casi 4 mil hondureños han salido del país en caravanas de migrantes durante 2026 con destino a Estados Unidos, entre cuyos integrantes figuran hombres, mujeres y familias con niños que emprendieron el recorrido con mochilas y otras pertenencias.

No obstante, esta movilización se produce dos semanas después de las elecciones de medio mandato en Estados Unidos, en las que los demócratas lograron el control legislativo, en un contexto de expectativas sobre un posible giro en la política migratoria del presidente Donald Trump, sustentada en deportaciones masivas en ese país.