La Federación Nacional de Futbol de Guatemala (Fedefut) confirmó el once inicial de la selección guatemalteca, que a las 19.00 horas de este lunes 16 de noviembre enfrentará a Canadá por el pase a las semifinales de la Liga de Naciones 2026-2027 de la Confederación de Norteamérica, Centroamérica y el Caribe de Futbol (Concacaf).

Durante la noche del pasado viernes 13 de noviembre, los canucks dieron el primer golpe en la Ciudad de Guatemala y el Estadio Manuel Felipe Carrera, mejor conocido como El Trébol, presenció uno de los mejores enfrentamientos de los cuartos de final, en el que Canadá consiguió la victoria como visitante por 2-3 frente a la afición local.

Ante esta situación, la Bicolor está obligada a ganar por dos o más anotaciones en el BMO Field de Toronto para avanzar por primera vez a las semifinales de la Liga de Naciones, debido a la regla del gol de visita, tomando en cuenta que los canadienses anotaron tres dianas en El Trébol y complicaron aún más la clasificación de Guatemala.

Frente a este escenario, el único marcador que obligaría a disputar tiempos extra y, posteriormente, penales sería una victoria de la Azul y Blanco por 2-3 en el BMO Field de Toronto, el mismo resultado que consiguió Canadá en la Ciudad de Guatemala, donde Óscar Santis y Matthew Evans anotaron los goles de la esperanza para el seleccionado.

El XI de Guatemala en Canadá

La principal sorpresa del once inicial de Guatemala en Canadá es la ausencia de Nicholas Hagen, guardameta del Columbus Crew de Estados Unidos, quien fue titular ante Canadá el pasado viernes 13 de noviembre en el Estadio Manuel Felipe Carrera y, pese a que recibió tres goles como local, no fue responsable directo de ninguno de ellos.

En su lugar entrará el portero del CSD Municipal, Kenderson Navarro, quien ya conoce lo que es eliminar a Canadá de una competencia regional de Concacaf, dado que el arquero de 24 años fue la figura de la Bicolor en los cuartos de final de la Copa Oro 2025, cuando Guatemala superó a los canucks en los lanzamientos desde el punto penal.

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Las otras dos ausencias clave en el once inicial de Guatemala son Rudy Muñoz y Darwin Lom. Este último quedó fuera de la convocatoria del director técnico mexicano Luis Fernando Tena debido a una lesión que sufrió en el primer tiempo del compromiso ante Canadá, de modo que su lugar será ocupado por William Fajardo, de Antigua GFC.

Por otro lado, la ausencia de Rudy se debe a un cambio en el planteamiento de Tena, quien, en lugar de jugar con dos delanteros en un 4-4-2, regresa al tradicional 4-2-3-1, por lo que será reemplazado por su compañero de equipo en Municipal, Rodrigo Saravia, quien acompañará a José Rosales en el doble pivote de la selección guatemalteca.