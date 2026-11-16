La selección de Guatemala visitó este lunes 16 de noviembre a Canadá con la obligación de ganar por dos o más goles para avanzar por primera vez en su historia a las semifinales de la Liga de Naciones 2026 de la Confederación de Norteamérica, Centroamérica y el Caribe de Futbol (Concacaf), en las que ya espera la escuadra de Panamá.

Tras caer por 2-3 el pasado viernes 13 de noviembre en el Estadio Manuel Felipe Carrera, mejor conocido como El Trébol, Guatemala está obligada a conseguir una victoria en el BMO Field de Toronto, donde se espera la presencia de miles de guatemaltecos que viajaron a Canadá o que residen en la capital de la provincia de Ontario.

Los guatemaltecos esperan que el entrenador mexicano Luis Fernando Tena haya detectado las fortalezas de los suyos y las debilidades de Canadá, ya que, a pesar de tener un gran potencial en ataque, los canucks han sufrido para reflejar su dominio en goles, con estadísticas críticas en la definición dentro del área, no solo contra Guatemala.

"Creo que a la selección de Guatemala le gusta jugar en el extranjero porque aún en tierras lejanas los guatemaltecos llenan los estadios. Pintan todo de azul y blanco y hoy no es la excepción", agregaron Fátima Herrera y Rafael González, dos guatemaltecos que residen en Toronto y que se encuentran en el BMO Field para alentar a la Bicolor.

Guatemaltecos en Toronto

"Hay frío, pero los guatemaltecos siempre nos mantenemos unidos. Los guatemaltecos vamos a apoyar con todo para ganar. Hay bastantes chapines y lo que puedo destacar es que, dondequiera que juegue Guatemala, todo se pinta de azul y blanco. La gente porta la bandera con mucho orgullo, nostalgia y amor", agregó González.

Esto se debe a que la temperatura en Toronto es de 6 °C, con una sensación térmica de 3 °C. Pese a eso, muchos guatemaltecos viajaron a Canadá y portan la camisola con los colores de la bandera: "Yo sí le voy a Guate. Creo que vamos a ganar", añadió Herrera, quien ya tenía puesta la azul y blanco con mucho orgullo para apoyar a la Bicolor.

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"Está muy frío y va a estar bajando la temperatura. Aun así, nada nos detiene para apoyar a nuestra querida Guatemala. Vamos con todo y creo que tenemos lo suficiente para ganar por dos o más goles. El espíritu guatemalteco se va a sentir en Canadá, pero los seleccionados tienen que encontrarse en el campo un poco más", opinó Rafael.

"El guatemalteco tiene eso en la sangre. Podemos jugar y podemos meterles dos goles. Eso es lo que necesitamos. Dos goles, por lo menos, así que no espero nada menos que eso", argumentó Fátima, cuyo jugador favorito de la selección guatemalteca es Aaron Herrera, el lateral derecho que se encuentra sin equipo tras su paso por EE. UU.

Drama en el primer tiempo

Luego de los primeros 45 minutos en Toronto, la selección de Guatemala se encuentra abajo 2-1 en el marcador, de manera que los dirigidos por el director técnico mexicano Luis Fernando Tena están obligados a anotar dos goles si quieren alargar la serie y llevar el compromiso a los tiempos extra y quizás hasta la tanda de penales.

La Azul y Blanco golpeó primero con una anotación sorpresa de Óscar Santis al minuto 34, pero la selección de Canadá le dio vuelta al encuentro antes de que terminara la primera mitad. Primero, con un lanzamiento desde el punto penal de Jonathan David, y posteriormente, Tani Oluwaseyi dribló a media defensa para anotar el segundo.