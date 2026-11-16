La escuadra de Guatemala fue superada por Canadá en los cuartos de final de la Liga de Naciones 2026 de la Confederación de Norteamérica, Centroamérica y el Caribe de Futbol (Concacaf), por lo que los canucks consiguieron el boleto directo a la Copa Oro 2027, el torneo internacional de selecciones más importante de toda la región.

Ante figuras de talla mundial como Jonathan David, del Atlético de Madrid, y Tajon Buchanan, del Villarreal, el conjunto dirigido por el técnico mexicano Luis Fernando Tena fue inferior tanto en la Ciudad de Guatemala como en Toronto, de manera que los norteamericanos acompañarán a Panamá en el Final Four de la Liga de Naciones.

Sin embargo, ¿eso quiere decir que Guatemala ya quedó fuera de la Copa Oro 2027? Afortunadamente, no. Por lo tanto, tras caer en los cuartos de final de la Liga de Naciones, la Azul y Blanco tendrá que disputar la fase preliminar del torneo más importante de Concacaf, junto con las otras tres selecciones que no clasifiquen a semifinales.

Frente a este escenario, Guatemala disputará la fase preliminar de la Copa Oro, que se llevará a cabo del jueves 25 al martes 30 de marzo del 2027, de acuerdo con el calendario oficial anunciado por la Concacaf, y consistirá en series de eliminación con partidos de ida y vuelta entre los 14 equipos clasificados desde la Liga de Naciones.

¿En qué consiste la fase preliminar de la Copa Oro?

La fase preliminar de la Copa Oro 2027 otorgará los últimos 7 boletos disponibles para completar las 15 selecciones de Concacaf que participarán en el torneo, que tendrá un total de 16 equipos, incluida la invitada Arabia Saudita, de modo que contará con las 14 selecciones que no consiguieron su clasificación a través de la Liga de Naciones.

Ante esta situación, la fase preliminar de la Copa Oro incluye a los cuatro perdedores de los cuartos de final de la Liga A, a los cuatro equipos que ocuparon el tercer o cuarto lugar en la fase de grupos de la Liga A, a los dos segundos lugares de la Liga B y a los cuatro ganadores de los cruces del Play-In, que se definirán el 17 de noviembre.

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Los cuatro equipos que ocuparon el tercer o cuarto lugar en la fase de grupos de la Liga A fueron República Dominicana (tercero del Grupo A), Surinam (tercero del Grupo B), Costa Rica (cuarto del Grupo A) y Honduras (cuarto del Grupo B), mientras que los únicos perdedores en los cuartos de final hasta el momento son Guatemala y Curazao.

No obstante, los cuatro ganadores del Play-In están casi definidos, luego de que El Salvador le ganara 2-0 a San Martín, Nicaragua 2-1 a Montserrat y Trinidad y Tobago 3-2 a Antigua y Barbuda, mientras que la única llave abierta es la de Aruba y Martinica, que terminó 0-0. Asimismo, en los cuartos de final se espera la eliminación de Haití.

¿A quién podría enfrentar Guatemala?

Tras el play-in y los cuartos de final de la Liga de Naciones, que se definirán el 17 noviembre del 2026, las catorce selecciones que competirán en marzo del 2027 por las últimas siete plazas para el torneo serán emparejadas en la fase preliminar con base en el ranking de selecciones de Concacaf, de manera que aún no hay nada definido.

Emparejamientos hipotéticos

Tomando en consideración que las selecciones que finalizaron en la tercera y cuarta posición de sus respectivos grupos de la Liga A en la Liga de Naciones son Surinam, Honduras, Costa Rica y República Dominicana, y que los dos mejores segundos lugares de la fase de grupos de la Liga B podrían llegar a ser Puerto Rico y Santa Lucía.

E imaginando que los cuatro perdedores de los cuartos de final de la Liga de Naciones de Concacaf 2026 que no avanzaron a las semifinales fueran Curazao, Guatemala, Haití y Jamaica, y que las selecciones que superaran la fase de play-in fueran Martinica, Trinidad y Tobago, El Salvador y Nicaragua, estos serían los emparejamientos:

Play-off 1: Costa Rica (1.º) vs. 14.º ( Santa Lucía )

(1.º) vs. 14.º ( ) Play-off 2: Jamaica (2.º) vs. 13.º ( Puerto Rico )

(2.º) vs. 13.º ( ) Play-off 3: Haití (3.º) vs. 12.º ( Nicaragua )

(3.º) vs. 12.º ( ) Play-off 4: Honduras (4.º) vs. 11.º ( El Salvador )

(4.º) vs. 11.º ( ) Play-off 5: Guatemala (5.º) vs. 10.º ( República Dominicana )

(5.º) vs. 10.º ( ) Play-off 6: Curazao (6.º) vs. 9.º ( Martinica )

(6.º) vs. 9.º ( ) Play-off 7: Surinam (7.º) vs. 8.º (Trinidad & Tobago)